السيد القائد.. عليك أن تعلم أن شعبنا متفق على أن جدة فقط لإستسلام المليشيا وخروجها من بيوت الناس





السيد القائد إني لك من الناصحين..

عندما أطلقت نداء الإستنفار لبى شعبنا النداء النساء قبل الرجال وهذا ليس مستغرب ولا جديد على شعب ظل يثور وينحاز لكرامته هذا الشعب والتاريخ لن ينسى عندما طالبت الجنائية بالرئيس عمر البشير خرج عن بكرة أبيه رافضاً القرار ومنحازاً لكرامة من يمثل سيادته لكن لم يفهم البشير الدرس ولم ينحاز لشعبه ليصبح في سنواته الأخيرة أسيراً لأسرته ومصالح حزبه فثار عليه ذات الذين خرجوا يناصرونه ضد المحكمة الدوليه..

هذا هو شعبنا ياسعادة الفريق ينحاز لقضاياه الوطنيه دون توجيه ولا أوامر لذلك عليك أن تتخذ من القرارات ما هو قدر المرحلة وليس هناك أصعب من هذه المرحلة عليك أن تعين أصحاب الكفاءة والسيرة النضيفة والحريصين على مصلحة الوطن..

عليك أن تعلم أن شعبنا متفق على أن جدة فقط لإستسلام المليشيا وخروجها من بيوت الناس..

عليك أن تعلم أن اي محاولات لعودة قحت للمشهد هي مرفوضة بإرادة ذات الشعب الذي أصبحت قحت هي الوجه الآخر للدعم الصريع..

عليك ياسيدي أن تعلم أن هذا الشعب الصابر لم ولن توجعه بيوته المنهوبه ولا ممتلكاته المحروقة لأنه يعلم أن جيشنا سيثأر له ويشفي غليله..

عليك أن تنحاز لإرادة شعبنا فهو من سيحميك وينصرك ويدعمك ويسند ضهرك..

#ام_وضاح