



أسئلة موضوعية وفي منتهى البساطة والوضوح والبداهة يطرحها الناس ولا تجيب عنها مليشيا الدعم السريع.

يتساءل أحدهم لماذا اختفى حميدتي منذ أن ظهرت أنباء إصابته ثم مقتله على الرغم من أنه كان كثير الظهور في الإعلام قبل ذلك. بمعنى، لماذا هذا التزامن الغريب بين ظهور شائعة مقتله واخنفاءه الفعلي وعدم ظهوره في أي حوار تلفزيوني؟

لماذا لم يجري حميدتي أي مقابلة تلفزيونية ولو على طريقة حوار عبدالباري عطوان مع أسامة بن لادن في جبال تورا بورا؟ يتساءل آخرون. لماذا لا يجري حوار تلفزيوني مسجل؟ حتى لو كان مع حافظ كبير ؟

لماذا لم يسافر إلى أي بلد ليلتقي أي جهة أو شخص، حتى لو عبدالله حمدوك؟ ولم يعلن عن تواجده في أي مكان غير تلك الشجرة التي كان ادعى أنه موجود تحتها.

كل التسجيلات التي يظهر فيها تظهر ممنتجة وتثير الكثير من الشكوك والجدل، لماذا لا يظهر في اجتماع مع بعض قادة قواته، حتى لو كان ذلك تحت الأرض في بدروم أو في حفرة وليس تحت ظل شجرة، يكون مسجل بشكل بسيط بدون أي مونتاج؟

حليم عباس

