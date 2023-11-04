رأي ومقالات
خطاب حميدتي فيه توريط لعدة أطراف معه
خطاب حميدتي فيه توريط لعدة أطراف معه
أولا توريط الحركات المسلحة التي يريد منها تتشارك معه العبئ الأمني في دارفور او سيعتبرها متحالفة مع الجيش و يطالبها ان تكون جزء من اللجان الأمنية للجيش حتى يأتي و يستلم المناطق
ثانيا توريط جهات مدنية بفكرة تشكيل حكومات مدنية محلية ( نموذج إدلب ) لتأخذ عنه العبئ المدني
ثالثا توريط أحزاب قحت بتشكيل حكومة لصالحه
واضح انه حميدتي لا يريد السلام
Wayel Nasradin
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