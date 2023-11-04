رأي ومقالات

خطاب حميدتي فيه توريط لعدة أطراف معه

2023/11/04
حميدتي
دقلو

خطاب حميدتي فيه توريط لعدة أطراف معه
أولا توريط الحركات المسلحة التي يريد منها تتشارك معه العبئ الأمني في دارفور او سيعتبرها متحالفة مع الجيش و يطالبها ان تكون جزء من اللجان الأمنية للجيش حتى يأتي و يستلم المناطق

ثانيا توريط جهات مدنية بفكرة تشكيل حكومات مدنية محلية ( نموذج إدلب ) لتأخذ عنه العبئ المدني
ثالثا توريط أحزاب قحت بتشكيل حكومة لصالحه
واضح انه حميدتي لا يريد السلام

Wayel Nasradin

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