



خطاب حميدتي فيه توريط لعدة أطراف معه

أولا توريط الحركات المسلحة التي يريد منها تتشارك معه العبئ الأمني في دارفور او سيعتبرها متحالفة مع الجيش و يطالبها ان تكون جزء من اللجان الأمنية للجيش حتى يأتي و يستلم المناطق

ثانيا توريط جهات مدنية بفكرة تشكيل حكومات مدنية محلية ( نموذج إدلب ) لتأخذ عنه العبئ المدني

ثالثا توريط أحزاب قحت بتشكيل حكومة لصالحه

واضح انه حميدتي لا يريد السلام

Wayel Nasradin