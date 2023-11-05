



عشور الحاكورة الدارفورية …كم تساوي كنسبة مئوية من الربح ؟

من معلومات الحاكورة أن الشرتاي وهو أعلى منصب في القبيلة مالكة الحاكورة ينال ضريبة العشر عن ناتج محاصيل القبائل المستضافة ولو ظلت تزرع أرضها من مائة او مائتين سنة ، لا يهم ، ولكن السؤال هو ما هي نسبة ال 10% من الأرباح ؟

في إحدى الأعوام تقدم أحدهم بطلب الحصول على وكالة توزيع المنتج للمصنع وطلب أن تكون عمولته 10% من سعر البيع ، ولما كنت أعمل وقتها مديرا تجاريا للمصنع كان لزاما أن يتم تحويل الطلب لي للدراسة وأبداء الرأي.

بعد مراجعة حسابات التكاليف رفعت تقريري بأن ال 10% من سعر البيع تعني حصول الوكيل على 85% من أرباح الشركة ، وبالتالي لا يمكن قبول هكذا نسبة ، واقترحت 2% فقط من هامش الربح المتوقع لا سعر البيع.

نعود للشرتاي.

يجوز للشرتاي وله سلطة فض المنازعات أن يفرض في الغرامات والديات نسبة أو قيمة عينية له مقابل الجهد في التحكيم ، فأذا قرر مثلا غرامة 10 بقرات على المخطئ أضاف لها بقرتين للشرتاي وهكذا.

لهذا تتمسك الطبقات الحاكمة من أولاد السلاطين في دارفور بالحواكير ولهذا على مدى القرون نشأت هذه الطبقات على الإمتيازات التاريخية وتقولبت نفوسها وتفكيرها على هذا النمط من الحياة التي يأتيها فيها رزقها رغدا من كد وكدح أولاد المساكين من المزارعين ملح الأرض.

راجع تاريخ الحركات الأحتجاجية الدارفورية من زمن المؤسس أحمد إبراهيم دريج وأضرابه ستجدهم في الغالب ينتمون لطبقة أولاد السلاطين من الملوك والشرتايات والدمالج والعمد ، وهم الذين ركزت إدارة الحكم الثنائي على تعليمهم فكان منهم الرعيل الأول الذي درس في كلية غردون التذكارية.

سنعود مرات ومرات لنكشف لك عزيزي القارئ أن ثورات دارفور الإحتجاجية لم تكن سوى ثورات أولاد سلاطين لا يمكنهم أبدا أن يؤسسوا لدول مساواة أو عدالة ، وفاقد الشيئ لا يعطيه.

#كمال_حامد 👓