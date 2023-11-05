



• في كواليس مفاوضات جدة ..

• مليشيا التمرد ترفض الخروج من منازل المواطنين والمرافق الحكومية وتطلب وقفاً مطولاً لاطلاق النار .

• وفد الجيش السوداني يرفض مقترحاً للوساطة يطرح حلاً وسطاً لقضية مساكن المواطنين وذلك بأن يتم ترك الأمر للمواطنين بالأحياء للتفاكر المباشر مع المليشيا التي تحتل منازلهم ..

• التباين لايزال كبيراً .. وفد الجيش السوداني رفض مناقشة قضايا أخري ذات صلة بالشأن السياسي ..

• توقعات بتأجيل جولة التفاوض الحالية لمزيد من التشاور ..

عبد الماجد عبد الحميد

