رأي ومقالات

🔴 كواليس مفاوضات جدة ..مليشيا التمرد ترفض الخروج من منازل المواطنين والمرافق الحكومية

2023/11/05

• في كواليس مفاوضات جدة ..
• مليشيا التمرد ترفض الخروج من منازل المواطنين والمرافق الحكومية وتطلب وقفاً مطولاً لاطلاق النار .

• وفد الجيش السوداني يرفض مقترحاً للوساطة يطرح حلاً وسطاً لقضية مساكن المواطنين وذلك بأن يتم ترك الأمر للمواطنين بالأحياء للتفاكر المباشر مع المليشيا التي تحتل منازلهم ..
• التباين لايزال كبيراً .. وفد الجيش السوداني رفض مناقشة قضايا أخري ذات صلة بالشأن السياسي ..

• توقعات بتأجيل جولة التفاوض الحالية لمزيد من التشاور ..

عبد الماجد عبد الحميد

عبد الماجد عبد الحميد
عبدالماجد عبدالحميد

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