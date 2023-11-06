حاج ماجد: غباء المليشيا





متفرقات من يوميات الحرب

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* غباء المليشيا :

من غباء المليشيا و داعميها و حلفائها ظهور المقاتلين الأجانب ( المرتزقة ) بصورة علنية في معارك دارفور الأخيرة حيث كشفت العديد من الفيديوهات و الصور المتداولة عن مقاتلين ليبيين و طوارق بالإضافة لعربان غرب أفريقيا في صفوفها ( توثيق الأدلة ) !!

و كذلك ظهور أثيوبيين و جنوبيين و سوريين و يمنيين مع قواتها في العاصمة !!

* بوكو حرام تقاتل مع المليشيا :

نشرت عديد من التقارير الإستخبارية و الإعلامية و تصريحات لبعض السياسيين السودانيين ما مفاده أن المليشيا بدأت الإستعانة بمقاتلين من جماعة ( بوكو حرام ) التي تنشط في بعض دول غرب أفريقيا !!

هذا التحول يضع الدول المتشدقة بمحاربة الإرهاب و ما يسمى بالمجتمع الدولي و المنظمات الإقليمية أمام إمتحان أخلاقي بالتأكيد لن تنجح فيه كما عودتنا !!

* حركات دارفور في مأزق حقيقي :

تواجه حركات دارفور الموقعة على إتفاق جوبا و غير الموقعة

مأزقاً حقيقيا بعد أن نقلت المليشيا حربها إلى هناك فهل يا ترى ستتحمل هذه الحركات مسئوليتها و تدافع عن إنسان دارفور الذي طالما تحدثت بإسمه و ادعت أنها حملت السلاح من أجله أم تواصل موقفها ( المحايد ) فتخسر في معركة الأخلاق قبل خسارة الحرب !!

* جبهة المواجهة الخارجية متأخرة :

ما تزال جبهة العمل الخارجي متأخرة جداً و غير مواكبة لحجم التحدي و التآمر الكبير الذي تتعرض له البلاد فالتحركات على مستوى الدبلوماسية الرئاسية التي ابتدرها نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار بجولته على بعض دول الجوار الأفريقي ثم اعقبها رئيس مجلس السيادة بزيارة بعض الدول ما تزال متأخرة

و دون المطلوب !!

أما تحركات وزارة الخارجية فهي تكاد تكون منعدمة !!

يا سادة معارك جبهة العمل الخارجي مكملة لمعارك القوات المسلحة في الداخل و الإنتصار فيها يعزز الإنتصارات العسكرية !!

* أطماع عربان الشتات لن تقف عند السودان :

في منشورات سابقة كتبت أن أمن و استقرار دول جوار السودان من أمنه و استقراره و العكس صحيح !!

و كتبت في منشور آخر ناصحاً رئيس الدولة الجارة الذي استمالته الدولة الخليجية التي زارها ثلاث مرات خلال أقل من نصف عام و دفعت له مليار و نصف المليار دولار بأن ( ياكل توره و يدي زوله) و أن عليه مراعاة تعقيدات الوضع الداخلي لبلاده و تقاطعات السياسة الدولية في المنطقة و لكن يبدو أنه مصر على التماهي مع المؤامرة على بلادنا !!

اليوم شاهدت مقطع من فيديو متداول لمجموعة من عربان الشتات و هم يرقصون و يغنون ( البرهان سحب قواتا و ل ……. القيامة جاتا ) !!

يبدو أن الدور جاييك يا جارنا العزيز فهل أنت مستعد ؟

و بالمناسبة هم يرون أن عاصمة دولتهم يجب أن تكون في دولتك .

#كتابات_حاج_ماجد_سوار

5 نوفمبر 2023