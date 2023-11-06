🔴 حاكم دارفور “مناوى” يتودد مناشدا ومترجيا الدعم السريع بعدم الهجوم على الفاشر





قلبي على دارفور وحاكمها مناوى يتودد مناشدا ومترجيا الدعم السريع بعدم الهجوم على الفاشر ، بينما يتوسل والى شمال دارفور للجنجويد من جوبا بالامتناع عن المساس بالمواطنين ،

ماذا ينتظر السودانيون من قيادات بهذا المستوى من التراخي والخنوع.. خفاف عند الطمع ثقال عند الفزع.. بعض الحركات تحولت الى (حكات مسلحة) يستهلكها مناوي فى قاموسه الكوميدي .. لاغير..

محمد عبدالقادر

