لأول مرة .. قصداً أو سهواً أشار الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية إلي ضلوع دولة الإمارات في تمويل مليشيا التمرد ورعايتها لمواصلة الحرب علي السودان ..

• الناطق الرسمي للجيش قال إن أبطال القوات المسلحة دمروا مدرعة إماراتية شاركت يوم أمس في الهجوم المليشي الطائش علي المدرعات الحصينة ..

• ما نأمله أن يكون افصاح المتحدث الرسمي للجيش مقصوداً لذاته ليكون خطوة جديدة في طريق الكشف اليومي عن الدعم الإماراتي لمليشيا التمرد وكلاب صيدها من السياسيين والناشطين الذين تم الترتيب لإقامتهم الدائمة في دويلة الشر التي تذهب إليها بانتظام وفود شبابية تم تجنيدهم خلال الأشهر الأخيرة ويتم تدريبهم هناك لسد نقص الكادر المليشي في مجالات الصحة ، الإدارة المدنية ، الإعلام ..

• عدد من الذين تم تدريبهم في أبوظبي تم استيعابهم ككوادر طبية مساعدة بمستشفي شرق النيل ..

• الإمارات بدأت خلال الأسبوع الماضي الترتيب لتسليم مليشيا التمرد الدفعة الأولي من ذهب آل دقلو هناك ..( الصرفة الأولي 70طن )..

• سينُفِقُونها ثُمَّ تَكُونُ عليهم حسرةً ، ثم يُغلبون ..