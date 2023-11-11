بيان من الجيش السوداني: الدعم السريع يدمر كبري شمبات – شاهد الفيديو

أصدر مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية بياناً مهماً جاء فيه:

في إطار مشروعها التدميري لمقدرات البلاد وبنيتها التحية، ونتيجة لتقدم قواتنا في الميدان خاصة في محور امدرمان، قامت المليشيا المتمردة فجر اليوم السبت بتدمير كبري شمبات الرابط بين مدينتي أمدرمان وبحري وهي جريمة جديدة تضاف لسجلها تجاه الوطن و المواطن.