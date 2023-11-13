المؤامرة كبيرة وقديمة !!





الفيديو أدناه تم تداوله على نطاق واسع في الأيام الماضية ويكشف إلقاء الإستخبارات العسكرية القبض على مجموعة من المهندسين المتخصصين في تشغيل المسيرات و التشويش تعود أصولهم لإحدى دول الجوار في منطقة ود بندة بولاية غرب كردفان كانوا في طريقهم إلى دارفور للمشاركة في عمليات المليشيا التي إنتقلت إلى هناك .



هذا الفيديو يذكرني بمعلومات كنت قد تلقيتها من أحد الأصدقاء من دولة صديقة أثناء زيارتي لها في مطلع العام 2012 مفادها أن هناك عملية تتم فصولها في (غاية السرية) لإعادة تصدير ( الفلاشا ) إلى السودان بعد أن كانوا قد عبروا عن طريقه إلى دولتهم المزعومة في عملية ( موسى ) الشهيرة التي كان مسرحها شرق السودان في نوفمبر من العام 1984 و التي نجحت في ترحيل حوالي 8000 منهم إلى هناك مرورا بإحدى الدول الأوروبية !!

الصديق أبلغني بأن الجهات المختصة في بلاده رصدت حتى ذلك الوقت نقل بضع آلاف منهم إلى السودان !!

و أضاف صديقي قائلاً ستلاحظون الفرق بين العائدين من هناك و بين المقيمين في بلادكم من مواطني الدولة الجارة بطريقة شرعية أو غير شرعية ، فهؤلاء الذين تم إعادة تصديرهم إليكم تم تدريبهم و منحهم مبالغ مالية كبيرة ليدخلوا في مجالات الإستثمار المختلفة و شراء و امتلاك العقارات و ستجدونهم في المطاعم و المقاهي الفاخرة في الخرطوم ، و ستلاحظون أن حياتهم و حتى طريقة لبسهم مختلفة !!

صديقي الذي أبلغني بهذه المعلومات و هو يعمل في مركز بحثي متخصص كأنما أراد مني أن أوصلها إلى جهات الإختصاص في بلدي و قد فعلت ، و لكن لا أدري هل تعاملت معها الجهات المعنية بالجدية اللازمة أم لا !!

المؤامرة على بلادنا كبيرة و قديمة و تم التخطيط لها منذ زمن بعيد و أطرافها كثيرة و لكن بإذن الله و بحوله و قوته ثم بفضل بسالة قواتنا المسلحة و وعي شعبنا لن يكتب لها النجاح .

* اللهم احفظ السودان و شعبه من شرور ذلك الكيان و وكلاءه في المنطقة .

#كتابات_حاج_ماجد_سوار

13 نوفمبر 2023

