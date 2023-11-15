



للذين لا زالوا يحاولون فك شفرة زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان لكينيا أقول أن الزيارة ناجحة بكل المقاييس وقد شكلت الثلاثة ساعات التي قضاها الرئيسان في حوار صريح وواضح شكلت نقطة فاصلة في هذه العلاقة المبنية على المصالح المشتركة بين البلدين

وأعتقد أن الرئيس البرهان قد نجح في توضيح حقيقة ماتقوم به المليشيا في الخرطوم ودارفور من جرائم يندى لها الجبين..

ووضع أمام الرئيس الكيني الحقيقة كاملة نظيفة وليست مشوهة ومزورة كما يفعل بعض القحاته الموجودون هناك

في كل الأحوال هذه الزيارة تعتبر ضربة معلم في وقت تتوالى فيه الضربات على المليشيا عسكرياً وهي تسحق ببنادق أبطال القوات المسلحة والقوات الأمنيه وأبناء السودان الخلص الذين تنادوا دفاعاً عنه..

والمشكك في هزيمة المليشيا عليه أن يقرأ لغة عيون عبدالرحيم دقلو قبل أن يسمع خطابه السطحي الذي تلاه من مخبأه اليوم وقد ظهر الرجل منكسراً ذليلاً وجهه عليه غبرة ترهقه فترة..

وغداً ننتظر نتائج زيارة السيد الرئيس لأثيوبيا وهي أكثر أهمية لأنها دولة جوار مباشر وبيننا مصالح مشتركة وتاريخ طويل من علاقات الشعبين الشقيقين..

#ام_وضاح