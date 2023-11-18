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الخارجية: ندين “الجريمة الإرهابية البشعة” التي ارتكبتها “الميليشيا المتمردة” فجر اليوم بقصفها جسر خزان جبل أولياء
في بيان لها.. وزارة الخارجية السودانية :
– ندين “الجريمة الإرهابية البشعة” التي ارتكبتها “الميليشيا المتمردة” فجر اليوم بقصفها جسر خزان جبل أولياء جنوب الخرطوم، ما أدى لتدميره.
– تدمير جسر خزان جبل أولياء يؤكد مرة أخرى أن هدف “الميليشيا” بات الآن تدمير البلاد.
– تم توثيق فظائع جديدة لـ”الميليشيا” في غرب دارفور، حيث تواصل عمليات “التطهير العرقي في الولاية والمجازر ضد النازحين والفارين من إرهابها، وتقوم بدفن بعضهم أحياء”.
– “الميليشيا” تقوم بـ”الاعتداء” على قرى منطقة الجمعية، جنوب غرب أم درمان، و”تقتل أعداداً كبيرة من الأهالي بدم بارد”. ومستمرة في “قصفها المناطق السكنية الآمنة”.
– “تمادي” قوات الدعم السريع المحلولة في ارتكاب “هذه الفظائع” لا يدع للمجتمع الدولي والمنظمات المختصة أي مسوغ “لعدم تصنيفها منظمة إرهابية”.
الشرق للأخبار
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