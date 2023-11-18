الخارجية: ندين “الجريمة الإرهابية البشعة” التي ارتكبتها “الميليشيا المتمردة” فجر اليوم بقصفها جسر خزان جبل أولياء





في بيان لها.. وزارة الخارجية السودانية :

– ندين “الجريمة الإرهابية البشعة” التي ارتكبتها “الميليشيا المتمردة” فجر اليوم بقصفها جسر خزان جبل أولياء جنوب الخرطوم، ما أدى لتدميره.

– تدمير جسر خزان جبل أولياء يؤكد مرة أخرى أن هدف “الميليشيا” بات الآن تدمير البلاد.

– تم توثيق فظائع جديدة لـ”الميليشيا” في غرب دارفور، حيث تواصل عمليات “التطهير العرقي في الولاية والمجازر ضد النازحين والفارين من إرهابها، وتقوم بدفن بعضهم أحياء”.

– “الميليشيا” تقوم بـ”الاعتداء” على قرى منطقة الجمعية، جنوب غرب أم درمان، و”تقتل أعداداً كبيرة من الأهالي بدم بارد”. ومستمرة في “قصفها المناطق السكنية الآمنة”.

– “تمادي” قوات الدعم السريع المحلولة في ارتكاب “هذه الفظائع” لا يدع للمجتمع الدولي والمنظمات المختصة أي مسوغ “لعدم تصنيفها منظمة إرهابية”.

الشرق للأخبار