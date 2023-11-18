شاهد صور التوأم.. نجاح عملية فصل تؤام سيامي بمستشفي الشرطة بكسلا

بكادر طبي سوداني شرطى اجريت اليوم عملية جراحية تعتبر الأضخم في تاريخ مستشفي الشرطة كسلا اجريت لفصل تؤام سيامي غير مكتمل.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) انه سبق وأن تم إجراء العملية مرتين فقط في الخرطوم حيث

إستمرت العملية لمدة(7) ساعات تحت قيادة فريق العمل استشاري جراحة الاطفال عصام السنجك

شاركه في الجراحة م فتح الرحمن محمد توم

و يعاونه للعظام م احمد محمد سيد احمد ابوقرجة

و يعاونه للتخدير د ازهري

و يعاونه للاطفال د معتز

فيما شهد العملية جميع إصطاف المستشفي اضافة الي عدد من الاختصاصيين و عدد كبير من نواب الجراحة.

هذا وقد ترحم تيم العمل على روح المرحوم اللواء بروفيسور عمر الامين محمد خير استشاري أول مجلس لتخصص جراحة الأطفال واهبين هذا العمل صدقه إلى روحه.

المكتب الصحفي لشرطة السودان