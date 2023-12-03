حول خفايا خطاب حمدوك والموقف الروسي





.□ العمالة عادة متأصلة

□ لم يكن خطاب الرجل فكرة من عنده، كانت مبادرة بريطانية للتمديد للبعثة الأممية على رغم انف السودان لستة أشهر، تحت مراقبة مبعوث لمجلس الأمن هو البريطاني إيان مارتن المبعوث الأممي السابق لليبيا، وكان الخطاب تعزيزا للمبادرة البريطانية، كما كان طلب البعثة اولاً بخطاب صاغه السفيران البريطاني والألماني.

□ لكن التهديد الروسي بالفيتو أبطل المؤامرة.

□ روسيا طالبت بمحاسبة البعثة لتسببها في الحرب في السودان، وأمتنعت عن التصويت لأن القرار لم يتضمن هذه المحاسبة.

□ ألا شاهت وجوه العملاء.

د. أمين حسن عمر