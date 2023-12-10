بيان من الجيش السوداني حول حادثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر





بمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، اتفقت القوات المسلحة مع ممثلي المنظمة الدولية على إخلاء مدنيين (من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة) كانوا متواجدين بكنيسة القديسة مريم بالخرطوم منطقة الشجرة.

تضمنت إجراءات التنسيق مع المنظمة الدولية تحديد خط السير ( مقابر الرميلة- مجمع الرواد- مستشفى بست كير). إتجاه دخول المنطقة (من الشمال). نقطة التسليم مستشفى بست كير.

لم يلتزم ممثلو المنظمة الدولية بكل النقاط التي سبق ذكرها حيث قاموا بالآتي: أولا: دخلوا إلى المنطقة من الإتجاه الجنوبي بدلا عن الاتجاه الشمالي طبقا للاتفاق وبالتالي مخالفة خط السير المتفق عليه تماما. ثانيا: حضر موكب ممثلو المنظمة برفقة عربة مسلحة تتبع للمتمردين وعليها طاقم مدفع رشاش ١٢’٧ ملم قامت بالتقرب من مواقعنا الدفاعية، مما أدى إلى تعرض الموكب لإطلاق النار وحدوث عدد من الإصابات بين ممثلي المنظمة.

تأسف القوات المسلحة لهذا الحادث الذي وقع نتيجة لعدم إلتزام ممثلي المنظمة بنقاط التنسيق التي تم الإتفاق عليها، في الوقت الذي نؤكد إلتزامنا القاطع بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، كما نشدد على ضرورة التقيد بأي ترتيبات مسبقة يجري الإتفاق حولها لتفادي كل ما من شأنه أن يعرض حياة المعنيين للخطر.