حاج ماجد: جيشنا يا جيش الهنا





جيشنا الذي اتهمته الولايات المتحدة ( زعيمة وقائدة قوى الشر في العالم ) بإرتكاب جرائم حرب :

– لم يقتل آلاف المدنيين من الأطفال و النساء و الشيوخ !!

– لم يهدم آلاف المنازل فوق رؤوس ساكنيها !!

– لم يدمر المستشفيات و المدارس و المرافق العامة بحجة مكافحة الإرهاب !!

– لم يقطع خدمات المياه و الكهرباء و الإتصالات و الإنترنت حتى عن المناطق التي يتواجد فيها العدو !!

بينما ربيبتها دولة ( ا ل ك ي ا ن ) تقوم بكل ذلك بدعم و مشاركة مباشرة منها و من توابعها في أوروبا و على مرأى و مسمع من العالم كله بل و تمنع مجلس الأمن من مجرد إصدار قرار يدعو لوقف إطلاق النار لأغراض إنسانية !!

إن جيشنا العظيم الذي اعترف الجميع بكفاءته و مهنيته العالية و هو يواجه أكبر مؤامرة تتعرض لها دولة في العصر الحديث يشارك فيها إلى جانب المليشيا المتمردة عشرات آلاف المرتزقة من عدة دول و منظمات إرهابية برعاية و تخطيط و تمويل حليفتها الإمارات و يخوض أكثر أنواع الحروب تعقيداً ( حرب المدن ) و يزيد تعقيدها أن العدو كان منتشراً في المدن الكبرى في البلاد و في مواقع عسكرية إستراتيجية و مسئولاً عن تأمين عشرات المرافق الحيوية داخل العاصمة !! و رغم ذلك يشهد العالم كله بأنه يخوض حرباً نظيفة ضد عدو لا يلتزم بقوانين الحرب و لا أخلاقها و يمارس أبشع الجرائم و يرتكب أشد الفظائع في حق شعبنا و يقوم بالتطهير العرقي في دارفور و بعض أجزاء كردفان !!

كان بإمكان جيشنا و منذ الساعات الأولى للحرب أن يدك كل المواقع التي تتحصن فيها المليشيا و لكنه لم يفعل حتى لا يعرض حياة المواطنين المدنيين للخطر و حتى لا يدمر البنية التحتية للبلاد .

إن الولايات المتحدة غير مؤهلة أخلاقياً لإتهام جيشنا بإرتكاب جرائم حرب مساويةً له بالمليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية بينما تغض الطرف عن ربيبتها بل و تشاركها جرائمها !!

التحية لجيشنا الحارس مالنا و دمنا

جيشنا يا جيش الهنا

#كتابات_حاج_ماجد_سوار

10 ديسمبر 2023