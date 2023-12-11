



العلاقة بين الشارع والسياسي في السودان يسودها الاحترام. ومهما بلغت درجة اختلاف الشارع مع السياسي تظل شعرة معاوية بينهما موجودة. ولم يسمع أو يرى الناس يوما ما أن سياسيا تعرض لإهانة من الشارع. وفي تقديرنا أن ذلك نتيجة منطقية لعقلانية السياسي بقبوله للرأي والرأي الآخر. ولكن عندما يكون السياسي (مهرج). ورصيده من عالم ساس يسوس (صفر). وخالي الذهن من (البرنامج). ومفاخر (بعمالته) ضد الوطن. بكل تأكيد يكون عرضة للشتم والإساءة والإهانة بل التعدي البدني من الشارع السياسي. وتلك العلاقة الجديدة ظهرت في العهد الحمدوكي. وآخر (فلم) من أفلام مسرح الحمادكة ما تعرض له الوزير خالد سلك من تعدى مباشر من شباب سودانيين بأثيوبيا. وهذه لم تكن الأولى. وبلاشك لن تكن الأخيرة. عليه ليعلم سياسو الغفلة بأن العودة لخرتوم ود اللمين بعيدة المنال في الوقت الراهن. لأن قناعة الشارع بإشعالكم لنار الحرب قطع حبل السماحة بينه وبينكم. وخلاصة الأمر لتسريع خطى العودة لابد من الاعتراف ببداية الحرب والاعتذار من نتائجها الكارثية. وإلا فراق السودان كوطن هو البديل.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الأحد ٢٠٢٣/١٢/١٠