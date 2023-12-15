اللايفاتي كاد أن يصير ناطقا رسميا وموجها للجيش.. يا للمهزلة !





اللايفاتي كاد أن يصير ناطقا رسميا وموجها للجيش !

ياللمهزلة !

إعتماد المواطن على اللايفاتية وصمة عار تاريخية على الإعلام العسكري الرسمي المتكاسل في أخطر حرب تخوضها العسكرية السودانية من 1924م ذلك أن خطورتها ليست فقط في حجم الضد من حيث العدد والعتاد

ولكن لأنها المرة الأولى التي تكون تحت سمع وبصر المواطن يسمع قنابلها ويشاهد طائراتها ، في هذا الخضم وجد المواطن نفسه مضطرا لمتابعة لايفاتية بعضهم واضح جدا اعتمادهم على مصادر تسريبات الله أعلم مدى مصداقيتها بل ومن هي وهم بحكم وجودهم خارج البلاد تشكل لايفات الفيسبوك واليوتيوب لهم مصدرا جيدا للكسب والتربح.

#كمال_حامد 👓