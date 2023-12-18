



نهايات اكتوبر لما كانت المليشيا الارهابية تهدد باجتياح واحتلال وتهجير السودانيين من الفاشر الاصبحت ملاذ لعشرات الالف الهاربين من المناطق الدخلتها المليشيا، طلع الوالي نمر عبد الرحمن الهرب من الولاية وترك مواطنيها لمصيرهم واصبح يتجول بين العواصم -رسمياً ما يزال والي شمال دارفور حتى الآن!!- وعمل الوالي نداء للدعم السريع بعدم اجتياح الفاشر لحدي ما يخرج المدنيين منها، دون ان يقول اين يذهبون؟ وكيف؟ ولماذا اصلا يحتاجون للنزوح مرة أخ وبأي موارد؟ وهم غالبيتهم نازحون من مناطق اخرى في دارفور احتلها الدعم السريع، نازحون هرباً من جرائم المليشيا وارهابها، وفي وقتها طلع ياسر عرمان يدعم موقف نمر، اللي هو مش رفض اجتياح الفاشر والهجوم عليها زي ما هجموا على نيالا والضعين وزالنجي والابادة في الجنينة، واللي دة كله سكتوا عنه، واللي كان بيصادف العودة للتفاوض في جدة.

لما المليشيا الارهابية المرة دي وسعت هجومها على الدولة والشعب ودخلت شمال وشرق الجزيرة ونهبت واحرقت وقتلت وشردت وبتحاول تدخل على مدني اللي بتأوي مئات الاف النازحين ومنظمات الإغاثة، ياسر عرمان طلع بموقف نقيض تماماً للموقف السابق، ورفض دخول المليشيا لمدني، ولم يطالب بانه الدعم يوقف هجوم لحدي ما المدنيين يطلعوا وبعدين يهجم، ليه؟ هل المدنيين السودانيين في الفاشر وضعهم بختلف في شنو عن المدنيين في مدني؟ هل ممتلكات السودانيين واسواقهم في مدني والفاشر ما بنفس القيمة عندكم؟ ولا عرمان بقى داير يميز موقفه من موقف بقية القحاتة فرع لجان الجاهزية؟

#الدولة_باقية

#يا_السودان_يا_البرهان

احمد شموخ

