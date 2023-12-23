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ثلاث علامات تشير إلى الإصابة بسرطان الثدي.. تعرفي عليها
نشرت وزارة الصحة والسكان ، منشوراً توعوياً بشان أعراض الإصابة بسرطان الثدي والتي شأنها التنبؤ بالمرض في مراحله المبكرة مما يسهل عملية العلاج وزيادة نسب الشفاء .
وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية، من خلال منشورها التثقيفي ، إن أعراض الإصابة بسرطان الثدي تتمثل في التالي :-
- ظهور كتلة في الثدي
- إفرازات في الثدي
- تغيرات جلدية في الثدي
وناشدت وزارة الصحة والسكان السيدات بضرورة النزول للكشف والإطمئنا ن علي صحتهمن بلمجان ضمن حملة 100 يوم صح يومياً من ٩ صباحًا لـ ٩ مساءًفي كل محافظات الجمهورية.
صدى البلد
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