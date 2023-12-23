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ثلاث علامات تشير إلى الإصابة بسرطان الثدي.. تعرفي عليها

2023/12/23

نشرت وزارة الصحة والسكان ، منشوراً توعوياً بشان أعراض الإصابة بسرطان الثدي  والتي شأنها  التنبؤ بالمرض في  مراحله المبكرة مما يسهل عملية العلاج وزيادة نسب الشفاء .

وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية، من خلال منشورها التثقيفي ، إن أعراض الإصابة بسرطان الثدي تتمثل في التالي :-

  • ظهور كتلة في الثدي
  • إفرازات في الثدي
  • تغيرات جلدية في الثدي

وناشدت وزارة الصحة والسكان السيدات بضرورة النزول  للكشف والإطمئنا ن علي صحتهمن بلمجان ضمن حملة  100 يوم صح يومياً من ٩ صباحًا لـ ٩ مساءًفي كل محافظات الجمهورية.

صدى البلد

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