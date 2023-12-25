شاهد بالفيديو.. صلاح سندالة يحلل حديث السيدة الجنوب سودانية التي زعمت أنها والدة الفنانة ندى القلعة: (في زول بتلبط في جنا ناس ساي؟)





نشر الناشط السوداني الشهير والمثير للجدل صلاح سندالة, مقطع فيديو حديث تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام سندالة, خلال المقطع بتحليل الفيديو الترند والمتداول بغزارة خلال الأيام الماضية على السوشيال ميديا.

الناشط المثير للجدل تحدث عن مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه سيدة من دولة جنوب السودانية وزعمت من خلاله أنها والدة الفنانة الشهيرة ندى القلعة.

وقال سندالة, بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين موجهاً حديثه للمتابعين: (يا جماعة مافي زول يسألني دي أمها ولا ما أمها.. لكن هل في زول بتلبط في جنا ناس ساي؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين