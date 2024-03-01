رأي ومقالات

يعني يا ناس تقدم حميدتي اشتغل بيكم سياسة اخد منكم العايزه، وانتو مسكتوا ضنب الككو

2024/03/01

جماعة تقدم قالوا: اتكلموا مع حميدتي في موضوع الإنتهاكات، وخاصة في الجزيرة.
□ طبعا ماحدث بعدها الإنتهاكات اسوأ من السابق وزادوها بقطع الانترنت.
□ بالمناسبة الدعم السريع رافض إرجاع النت للجزيرة.

□ يعني ياناس تقدم الراجل اشتغل بيكم سياسة اخد منكم العايزه، وانتو مسكتوا ضنب الككو.
□ أغلب الناس كانوا رافضين لقائكم مع حميدتي.

□ لكن لو كان التزم ليكم على الاقل بضبط الإنتهاكات، والسرقات، والقتل، والإرهاب، البعَمل فيه في الجزيرة ده.
□ كان يمكن للبعض انه يقول: لقاكم جاب مريسة تام زين.

□ الآن أمامكم فرصة تطلعوا تصريح شديد اللهجة ليس ضد الإنتهاكات فقط، ولكن ضد عدم التزام حميدتي باي اتفاق او تعهد…
□ غايتو حميدتي طلع اشفت منكم اخد منكم كل العايزه..
○ احمد بابكر
○ 28 فبراير 2024م

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