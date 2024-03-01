يعني يا ناس تقدم حميدتي اشتغل بيكم سياسة اخد منكم العايزه، وانتو مسكتوا ضنب الككو





جماعة تقدم قالوا: اتكلموا مع حميدتي في موضوع الإنتهاكات، وخاصة في الجزيرة.

□ طبعا ماحدث بعدها الإنتهاكات اسوأ من السابق وزادوها بقطع الانترنت.

□ بالمناسبة الدعم السريع رافض إرجاع النت للجزيرة.

□ يعني ياناس تقدم الراجل اشتغل بيكم سياسة اخد منكم العايزه، وانتو مسكتوا ضنب الككو.

□ أغلب الناس كانوا رافضين لقائكم مع حميدتي.

□ لكن لو كان التزم ليكم على الاقل بضبط الإنتهاكات، والسرقات، والقتل، والإرهاب، البعَمل فيه في الجزيرة ده.

□ كان يمكن للبعض انه يقول: لقاكم جاب مريسة تام زين.

□ الآن أمامكم فرصة تطلعوا تصريح شديد اللهجة ليس ضد الإنتهاكات فقط، ولكن ضد عدم التزام حميدتي باي اتفاق او تعهد…

□ غايتو حميدتي طلع اشفت منكم اخد منكم كل العايزه..

○ احمد بابكر

○ 28 فبراير 2024م