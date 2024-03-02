



الشرق _ لماذا تاهت سفن المطالب ؟!*

*كيف لمن يملك البحر يطالب بالموانيء*؟!

*كان الوعي البجاوي متقدم جدا عندما طرح مؤتمر البجا الفدرالية كمطلب لحكم السودان كأول تنظيم سياسي سوداني يطالب بذلك الشكل من الحكم*

*كان الحكم الأمثل وكانت الحكمة بجاوية لولا الوصاية على الناس بإسم الوحدة المركزية وهى كلمة باطل اريد بها باطل*

*عدم تطبيق الفدرالية ومنح الأقاليم حقها الكامل في الثروة والسلطة قاد لإنفصال الجنوب وتمرد جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور وفجر التمرد في الشرق نفسه*!

*الإصرار على الوحدة المركزية القابضة للسلطة والثروة قاد لإنفصال الجنوب ومطالب البعض في الشرق بتقرير المصير وتنامي المشاعر والأشواق الراغبة في الإنعتاق من صنم المركز* !

*الحكم الإقليمي -الفدرالية -هي الترياق الوحيد لعلاج انقسام السودان*

*مطالب بعض أبناء الشرق اليوم فيما يخص هيئة الموانئ البحرية فيها تراجع عن المطالب العظيمة والمطالب الكاملة بالبحر نفسه والشرق كله* !

*إنسان الشرق له وحده الحق الكامل في الإقليم كله/ ثروة وسلطة وليس لافتة (هيئة)على أمتار مربعة قبالة الميناء !*

*عندما يفرض الحكم الإقليمي -الفدرالية -ستكون هيئة الموانيء واحدة من موارد ثروة الشرق من بين العديد من الموارد التى تديرها سلطة الشرق على إقليم الشرق!*

*بقلم بكرى المدنى*