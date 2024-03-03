كيف تبدو الحرب الباردة الجديدة؟





في حين أن مرتفعات الحرب الباردة ربما لم تصبح أكثر من مجرد ذكرى بعيدة، إلا أنها تظل ذات أهمية دائمة حتى اليوم.

لقد أدى هذا التنافس، باعتباره منافسة خارقة للطبيعة، إلى إعادة تعريف طبيعة الصراع الدولي على السلطة. لقد كانت الإيديولوجية بمثابة الحقيقة المطلقة، وكانت الغاية دائمًا تبرر الوسيلة.

ومع ذلك، فإن الحرب الباردة ليست مجرد نتيجة للطريقة التي شكلت بها عالمنا الحديث، بل هي نتيجة لأنها مثلت درجة غير مسبوقة من القطبية الثنائية الأيديولوجية، على الرغم من استخدام عبارة “حرب باردة جديدة” بشكل متحرر بشكل ملحوظ طوال العقود التي تلت سقوط الاتحاد السوفييتي، وعلى الأخص فيما يتعلق بالمنافسة الاقتصادية المزدهرة بين الولايات المتحدة والصين، فمن الواضح تمامًا أن هذه الدرجة من الروحانية الخارقة للطبيعة لقد فشلت الثنائية القطبية الأيديولوجية الحالية في الظهور ضمن مشهدنا السياسي الحديث.

وقد يتساءل المرء ما إذا كان العالم قد أصبح أكثر أمانا، أو أقل قلقا، أو أكثر تماسكا منذ سقوط الاتحاد السوفييتي؛ نحن بلا شك لسنا في خضم تكملة للحرب الباردة.

لقد تم تعويض السياسي الأمريكي فرانسيس فوكوياما، على الرغم من كل أخطائه، إلى حد ما منذ التسعينيات، في حين أشار الكثيرون، بحق، إلى منطق جدلي في استنتاجاته يذكرنا بشكل مؤلم بهيجل وماركس، إلا أن فوكوياما يجب أن يُنسب إليه الفضل في التنبؤ التبعي؛ لقد كان انتصار رأسمالية السوق الحرة مطلقا ولا جدال فيه، وقد سارع البعض إلى تحديد المزالق المفترضة للرأسمالية: التفاوت في الثروة، وعدم الاستقرار الاجتماعي، وموت الليبرالية.

ولكن تظل الحقيقة هي أنه لا توجد دولة على وجه الأرض، غير الدول المنعزلة التي تخلت عن أي أمل في الاكتفاء الذاتي مثل كوريا الشمالية، لم تحتضن فضائل الرأسمالية.

من المهم جدًا فهم هذه الظاهرة؛ لا يمكن أن تكون هناك «حرب باردة جديدة»، وذلك ببساطة لأن الثنائية القطبية الأيديولوجية، والتناقض الروحي للحرب الباردة لا يمكن أن يعود إلى الظهور أبدًا في عالم تبنى، مع استثناءات قليلة للغاية، إجماعًا اقتصاديًا.

ويبقى السؤال: كيف قد تبدو “الحرب الباردة الجديدة”؟

إن تجديد التنافس الكوني بين الولايات المتحدة وروسيا أمر خارج الصورة بالتأكيد. من الصعب أن ننظر إلى غزو أوكرانيا باعتباره تصرفًا صادرًا عن زعيم مرتاح لموقعه الجغرافي السياسي، وحتى الصين، على الرغم من كل مواقفها، تدرك العواقب المترتبة على غزو تايوان.

وعلى نحو مماثل، تُعَد قوانين الرقابة على الحرب الروسية رمزًا لنفسية الكرملين: جنون العظمة، والقلق، واليأس المضلل للتشبث بالأهمية… إن موقف بوتين النووي لن يؤدي إلا إلى تحويل روسيا إلى كوريا شمالية أكبر وأكثر قوة؛ فمن الواضح تمامًا أن التهديدات بإلغاء المعاهدات النووية، على سبيل المثال، ليست أكثر من مجرد مسرحيات قوة مضللة من جانب رجل حفر نفسه في حفرة عميقة للغاية.

وبالمثل، فإن تمويل حرق القرآن الكريم في السويد تفوح منه رائحة اليأس، ومع ذلك، فإن خطة بوتين الانتحارية لقيادة دولة منبوذة ذات يوم، ليست العامل الجيوسياسي الأكثر أهمية، والأهم من ذلك هو أن هوية روسيا باعتبارها الخصم الرئيسي للولايات المتحدة قد حلت محلها حليفتها القديمة الصين.

لقد برزت الصين باعتبارها الخصم الأقوى للولايات المتحدة طوال العقد الماضي أو نحو ذلك، وبالتالي فمن المناسب مناقشة “حرب باردة جديدة” افتراضية بين الصين وامريكا…. إن “الحرب الباردة” على أساس القطبية الإيديولوجية الاقتصادية الثنائية، كما ناقشنا، أمر غير وارد بالتأكيد.

لقد اعتنق الحزب الشيوعي الصيني، الشيوعي بالاسم، الرأسمالية بأذرع مفتوحة؛ أصبحت الصين أكبر دولة تجارية في العالم، ومن المثير للدهشة أنها أقل مساواة من حيث الثروة من الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من الافتقار المفاجئ إلى التحرر السياسي، فإن البراغماتية الاقتصادية التي نمت في الصين منذ وفاة ماو كانت لافتة للنظر… وبلغ إجمالي الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة قبل الرسوم الجمركية المضللة في عهد ترامب نحو 500 مليار دولار سنويا… على العكس من ذلك، كافحت التجارة في حقبة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي للوصول إلى نسبة مئوية واحدة من إجمالي التجارة لأي من الدولتين.

ومن الممكن أن تعزى هذه الظاهرة بوضوح إلى حقيقة مطلقة واحدة: وهي أن الولايات المتحدة والصين لا تختلفان بشأن الاقتصاد.

لكنهم يختلفون…. وبعيدًا عن الترويج للمخاوف السياسية، فإن انتهاكات حقوق الإنسان الصينية كانت محل إدانة، كما أدينت الحلقات العديدة من الانتهاكات الصينية للحقوق البحرية في بحر الصين الجنوبي.

وهنا ينشأ فارق جوهري بين الولايات المتحدة والصين: أهمية الحرية، وعلى العكس من ذلك، هيمنة الاستبداد… إن القمع في شينجيانغ، والخوف من الاعتقال التعسفي، وتدهور حرية التعبير، ما هي إلا بعض من قائمة طويلة من الانتهاكات المروعة للسلطة… ومع ذلك، فمن الواضح تمامًا أن الولايات المتحدة لم تعتاد أبدًا على لعب دور الشرطة العالمية دون أن يكون هناك مصيد كبير.

على سبيل المثال، يمكن تلخيص حماية تايوان في ما هو أكثر بقليل من سعي الولايات المتحدة للهيمنة على سلاسل التوريد العالمية، كما يتضح تمامًا من حقيقة أن الولايات المتحدة، كما أشار أحد المستشارين، “ستدمر مصانع أشباه الموصلات في تايوان بدلًا من السماح لها بذلك”….و يقع في أيدي الصين.

“إن “قانون منع العمل القسري للأويغور”، المصمم لفرض “حظر على استيراد البضائع إلى الولايات المتحدة المصنعة كليًا أو جزئيًا بالسخرة”، يجب لسوء الحظ أن يُنظر إليه بسخرية على أنه أكثر من مجرد من التشريعات الفارغة.

لقد تحقق الوعد الذي بذله ترامب أثناء حملته الانتخابية بتسمية الصين بالمتلاعب بالعملة بعد نحو عامين من تنصيبه، واستمر لمدة أقل من عام…. ببساطة، لا يوجد سبب يخدم مصالحها الذاتية لكي ترد الولايات المتحدة بقوة على الانتهاكات الصينية؛ إن السعي وراء الحرية، رغم كونه نبيلا، لن يحل أبدا محل الاعتبارات الاقتصادية.

وكان هذا صحيحًا خلال الحرب الباردة، ولا يزال صحيحًا حتى يومنا هذا. لقد نجحت “الحملة الصليبية من أجل الحرية” في حقبة الحرب الباردة في حشد الأميركيين خلف المعركة الإيديولوجية ضد السوفييت، ولكنها كانت مصممة فقط لدعم الاحتواء، وهي السياسة التي صيغت ردًا على التهديد الاقتصادي المتمثل في انتشار الشيوعية…

إن الاستبداد الصيني لن يدفع الولايات المتحدة أبدا إلى التضحية بمخاوفها الاقتصادية بحثا عن الحرية العالمية، بغض النظر عما يقوله الخطاب.

على الرغم من عدم الاستقرار الذي نشهده اليوم، فإننا لسنا في خضم “حرب باردة جديدة”……..

أحمد ياسر – بوابة الفجر

