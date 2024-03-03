من يكتب بيانات حزب الأمة القومي: جريمة حرب للقصف الخطأ وإنتهاكات مروعة لإقتحام القرى الآمنة ؟





تصريحان صدر عن حزب الأمة القومي يوم السبت 2 مارس 2024م ، وبفارق ساعتين ، وفى التصريح الأول أدان الحزب بشدة إقتحام (قوات للدعم السريع) 50 قرية آمنة فى الجزيرة ووصف ذلك بالإنتهاكات المروعة وطالب الدعم السريع بتنفيذ تعهداته بالخروج من هذه القرى..

وبعد ساعتين اصدر الحزب تصريحا اطول عن قيام القوات المسلحة بقصف جوي على قرية نعيمة بالنيل الأبيض مما أدى لإستشهاد مواطن ، وأسترسل بالقول عن سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين بما (يشكل انتهاكا صريحا للقانون الإنساني الدولي وتجاوزا للدين والأعراف وأخلاق الحرب) ..

رحم الله الشهيد بقرية نعيمة ، وندعو القوات المسلحة للمزيد من الإحتراز فى مثل هذه العمليات..

ولكننا نذكر حزب الأمة القومي أن إقتحامات المليشيا لقرى الجزيرة راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 300 شهيد ومئات الجرحى ، وأغتصبت فيها حرائر وأنتهكت أعراض وفقدت فيها الأسر كل ممتلكاتها ومدخراتها ، ألا يشكل ذلك إنتهاكا للقانون الدولي ؟ .. ولماذا صمت حزب الأمة القومي طيلة اكثر من شهرين والمليشيا تستبيح القرى واحدة تلو الاخرى وهو لديه خط مفتوح وتعهدات من المليشيا..

ونذكر حزب الأمة القومي أن تقريرا نشرته هيئة شباب دارفور أشار إلى أن عدد ضحايا المليشيا فى دارفور تجاوز 25 ألف مواطن مدنى وتم حرق أكثر من 250 قرية وتم تدمير 80 محلية ، لم يتحدث عنهم الحزب أبدا..

حفظ الله البلاد والعباد



د.ابراهيم الصديق على

2 مارس 2024م

#حزب- الأمة القومي