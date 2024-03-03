رأي ومقالات

الجزيرة الآن

2024/03/03

*كثرة الكلام لن تحمى سكان الجزيرة ولن تحرر أرضها*
*الجهاد مراتب قبل الأخير منها جهاد الكلمة وأعلاها الجهاد بالنفس ويتلوه الجهاد بالمال*
*أول أمس ظهر بالمناقل السيد عوض الجيد امير الكواهلة وقبله ظهر في ذات المكان الناجي عبدالله امير المجاهدين ومنهما ومن المناقل يمكن أن تنطلق شرارة التحرير*

*اكثر من خط إمداد يمكن أن يفتح للجزيرة وعشرات الطرق تؤدي للمناقل*
*التبرعات وإسناد المجاهدين من كل مكان يجب أن تصل إمارة المجاهدين بالمناقل*
*قرى الجزيرة ومجتمعاتها خير ظهير للمجاهدين*

*الدعامة يقاتلون على أرض غريبة والأرض تقاتل مع اصحابها*


بقلم بكرى المدنى

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2024/03/03