الجزيرة الآن





*كثرة الكلام لن تحمى سكان الجزيرة ولن تحرر أرضها*

*الجهاد مراتب قبل الأخير منها جهاد الكلمة وأعلاها الجهاد بالنفس ويتلوه الجهاد بالمال*

*أول أمس ظهر بالمناقل السيد عوض الجيد امير الكواهلة وقبله ظهر في ذات المكان الناجي عبدالله امير المجاهدين ومنهما ومن المناقل يمكن أن تنطلق شرارة التحرير*

*اكثر من خط إمداد يمكن أن يفتح للجزيرة وعشرات الطرق تؤدي للمناقل*

*التبرعات وإسناد المجاهدين من كل مكان يجب أن تصل إمارة المجاهدين بالمناقل*

*قرى الجزيرة ومجتمعاتها خير ظهير للمجاهدين*

*الدعامة يقاتلون على أرض غريبة والأرض تقاتل مع اصحابها*



بقلم بكرى المدنى