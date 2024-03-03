عائشة الماجدي: حكم قحت بزيادة الدم





علي حد علمي قحت تريد أن يزيد الدم والتهجير والنهب في ولاية الجزيرة بل تدفع وتنسق مع مليشيا الدعم السريع لزيادة الإنتهاكات في الجزيرة حتي يخضع الجيش السوداني للتفاوض والتنازل …

عشان هم متعودين الحكم علي جثث الأبرياء ودمهم منذ أيام الثورة ..

لم أندهش من حديث قحاتي حينما تحدث عن حكمهم عن طريق الدم وفي بالي حديث القيادية بقحت في فيديو شهير قبل عامين حينما قالت نحنا عايزين دم كتير عشان نحكم …

عائشة الماجدي