



سياسيه عسكرية !!

معركة السودان ليست مع الدعم السريع وذراعه السياسي فهؤلاء مُنتج ( نزوة خرابه ) غرتهم أهواء السُلطه وأمراض بهارج القصور .. أخذو فرصتهم الكامله فبصموا بأيديهم وأرجلهم بأنهم ( بيادقُ ) وأقزام أقل منها مكاناً وزمانا بل هُم قاصرون بالأصاله … لذلك زالوا سريعاً وذهبت ريحهم …

إن المعركة الحقيقه هي مع من يسعى لفرض رأيه بالقوة على إرادة الشعب السوداني ويسعى لإحكام قبضته على موارده وثرواته وإرثه هذا هو العدو الأول .. هذا العدو إعتمد على المال كسلاحُ أساسي إشترى بعض القوى السياسية والمجتمعيه وعلى رأسها مليشيا الدعم السريع فسخر لها كل شيء وسخرها لتنفيذ ماتسعى إليه ،، فسعت وأُوسٍعت ضرباً وتنكيلا

إن الوعي بطبيعة المعركة يُعدُ إنتصار للنفوس الحُره وإنهزام لأصحاب الأجندة عملاء الأنظمه عبدة الدولار والدراهم ،، لذلك على الجميع أن يعلم بأن معركة السودان معركة معقدة متشابكه لها ألف وجه ووجه قبيح أقلاه مانراه الآن من ممارسات المليشيا وأذرعها السياسية !!

✍️تبيان توفيق الماحي