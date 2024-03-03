



تجري عملية محاصرة قادة المليشيا دولياً على قدم وساق ؛ جولات مهمة ولقاءات اهم عقدها رئيس مجلس السيادة الانتقالي (البرهان) ونائبه (عقار), مع مجموعة من قادة الدول والبعثات الدبلوماسية الغربية بعدد من العواصم ؛ تنويراً بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا بحق الشعب السوداني ، وأولها جريمة التمرد على الدولة ، بجانب نهب ممتلكات المواطنين ، احتلال المنازل والأعيان المدنية واغتصاب النساء.

تلك اللقاءات وجدت تفاعل كبير واستجابة غير مسبوقة من قادة الدول وممثلي المجتمع الدولي ، بعض القادة اعتذروا عن استقبالهم لقائد مليشيا التمرد وكشفوا الكثير من الحقائق حول من يعمل على تنسيق جولات قائد التمرد ، مزيداً من التفاصيل سنكشفها خلال الأيام القادمة .

رشان اوشي