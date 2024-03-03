إلى قادة الجيش.. أدركوا الجزيرة قبل فوات الأوان





إن ما يحدث في ولاية الجزيرة هو جزء من مخطط قوى الشر الإقليمية و الدولية و وكلائها في تحالف (المليشيا/قحت/تقدم) لتدمير السودان ، فبعد نهبها لجميع (آليات و معدات) مشروع الجزيرة و إتلاف (الأسمدة و المبيدات و التقاوى) و (مراكز البحوث الزراعية) ، و تدمير المصانع و المعامل و المحالج ، قامت المليشيا خلال الأيام الماضية بحملات إنتقامية فظيعة ضد المواطنين العزل فقتلت منهم المئات و انتهكت الأعراض و نهبت ممتلكاتهم و سرقت محاصيلهم و منتجاتهم ، و عملت على إذلالهم لكسر إرادتهم و تهجيرهم من المدن و القرى بعد استباحتها بغرض إفشال الموسم الزراعي الصيفي كما تم إفشال الموسم الشتوي .

إن تأخير حسم المليشيا و أعوانها في الجزيرة يعني مزيد من القتل و التشريد و الإنتهاكات و الدمار و يعني بالضرورة وقوع مجاعة طاحنة يتأثر بها كل الوطن خاصة بعد خروج كردفان و دارفور من الموسم الصيفي الماضي .

#المقاومة_الشعبية_خيارنا

#كلنا_الجزيرة

سوار