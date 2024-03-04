محمد وداعة: بيان حزب الامة .. وبيان البرير





*بيان الجزيرة يمثل روح حزب الامة،بينما بيان القطينة ربما يمثل شخص الامين العام الواثق البرير*

*بيان الجزيرة ادان بوضوح مليشيا الدعم السريع و طالب بخروجها من الجزيرة*

*بيان القطينة ادان القصف الجوى فى منطقة نعيمة وهو يحتاج الى تأكيد*

جاء فى بيان حزب الامة بتاريخ 2 مارس عن انتهاكات المليشيا فى الجزيرة ( تتواصل بصورة مؤسفة إنتهاكات قوات الدعم السريع في قري ولاية الجزيرة حيث شهدت قري الحلاوين بمحلية الحصاحيصا أول أمس الخميس وأمس الجمعة 1 مارس اقتحامات لعدد من القري أدت الي سقوط شهداء من المواطنين في قرية الولي الحلاوين وعدد من الجرحي لم يتسني معرفة عددهم ، إن هذه الإنتهاكات المروعة طالت أكثر من خمسين قرية بولاية الجزيرة بكافة محلياتها بصورة ممنهجة ولاتزال العديد من القري تتعرض للإقتحامات ، إزاء هذه التطورات المستمرة فإن حزب الأمة القومي يدين بشدة إستمرار قوات الدعم السريع في إقتحام القري وترويع المواطنين وتشريدهم من منازلهم دون أي مبرر لتواجد هذه القوات بهذه المناطق ، وقد طالبنا من قبل قوات الدعم السريع بإعلان انسحابها الكامل من القري والمدن التي ليست لها علاقة بالعمليات العسكرية، ونأسف لعدم الإستجابة الواضحة لهذا المطلب الضروري والواجب ، إن هذه الإنتهاكات بحق المواطنين العزل تتحمل مسئوليتها كاملة قوات الدعم السريع ، واستمرارها سيقود حتماً الى إزدياد حدة الصراع والإنزلاق نحو الحرب الأهلية ، يجدد حزب الأمة القومي مطالبته لقوات الدعم السريع بالخروج الفوري والعاجل من كافة القري وحسم الإنتهاكات المستمرة من قواتهم والوفاء بتعهداتهم تجاه حماية المواطنين وممتلكاتهم في كافة مناطق سيطرتهم، كما يطالب المجتمع الدولي والإقليمي والمجتمع المدني والأهلي القومي بالضغط علي طرفي الصراع للوصول الى حل سلمي لإيقاف هذه الحرب اللعينة )،

جاء فى بيان القطينة ( تعرضت مدينة نعيمة بمحلية القطينة شمال ولاية النيل الأبيض صباح اليوم السبت 2 مارس الحالي لغارات جوية بالبراميل المتفجرة من قبل الطيران الحربي للقوات المسلحة مما أسفر عن استشهاد مواطن وجرح آخرين، وتدمير كامل لعدد من المنازل والمحال، إن منطقة نعيمة لا تتواجد فيها أي مظاهر عسكرية لقوات الدعم السريع حاليا بحسب إفادة المواطنين بالمحلية وإن قصف اليوم استهدف الأحياء السكنية وأصاب المواطنين الأبرياء وقد تكررت هذه الغارات العشوائية في عدة مدن بالسودان مثل نيالا والفاشر وجبرة الشيخ والضعين ومدني وغيرها بصورة غير مبررة خلال الفترة الماضية .. الخ ) ،

صدور البيانين عن الامانة العامة لحزب الامة القومى ، احدهما عن انتهاكات المليشيا فى الجزيرة ، و الاخر عن قصف الطيران فى القطينة ، اي البيانين صدر اولآ ، هذا سيحدد وجه الحزب قبيل اجتماعات مجلس التنسيق المقرر لها اليوم ، الفرق بين البيانين شاسع برغم صدورهما من الامانة العامة ، او هكذا كان ، و اغلب الظن ان بيان الجزيرة افلت من قبضة الامانة العامة ، بيان الجزيرة يمثل روح حزب الامة و قطاعات واسعة من قيادات الصف الاول ووجد استحسانآ من الراى العام ومن القوى السياسية ، بينما بيان القطينة يمثل تشدد الامين العام الواثق البرير ، و اصراره على ان يكون امينآ عامآ و ناطقآ رسميآ و رئيسآ للمكتب السياسى فى ذات الوقت ،

التناقض الكبير بين المحتوى السياسى للبيانين كان مبعث شك فى ان يكونا قد صدرا من الامانة العامة ، و اقتضى ذلك ان تأكدت من احد قيادات حزب الامة الذى اكد صدور البيانين و فى نفس اليوم ، و هذا يؤكد وجود تنازع فى العلن عن حقيقة موقف حزب الامة بين ( الامانة العامة و الرئيس ) من جهة ، و بين ( قيادات حزب الامة ، نواب الرئيس، مساعدو الرئيس ، المكتب السياسى ) من جهة أخرى ،

تتجه الانظار الى اجتماعات حزب الامة اليوم على امل ان يستعيد حزب الامة عافيته و ينجح فى الوصول لقرارات تؤكد على الحفاظ على وحدة المؤسسات الحزبية ، و ان يستأنف مجددآ دوره التاريخى فى ان يكون مركزآ للتوفيق بين القوى السياسية ، رحم الله الامام الحقانى ، على ايامه رئيسآ للحزب ، كان يتحدث عن الحزب ( د. ابراهيم الامين ، محمد مهدى حسن ، د. مريم الصادق ، الفريق صديق و عادل المفتى .. الخ ) ، اما الآن فلا صوت يعلو فوق صوت عم فضل الله و الواثق البرير ،

محمد وداعة

3 مارس 2024 م