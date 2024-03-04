عالم الأقزام الموهومين !!





مع كل صباح نضحك مٍلئُ الشدقيين ونحنُ نرى أقزام قوى الحريه والتغير المُستهبلٍون المُستغًفلون المُستعمًلون وهُم يجتهدون في تحسسين ( مظهرهم ) المُستنسًخ من ثوب الشيطان المتسٍخ … ومع كل محاولة يفشلون اليوم نراهم يغردون كأسراب الطيور خارج السور الجديد الذي فرضته ظروف الحرب على أهل السودان وجيشه الباسل يتصورون أن صوتهم مسموع وأن يسُوعًهُم مازال معبود وأن طريقهم كماكان مُعبًدُ بالورود … مازالو يتوهمون بأنهم قادرون وهُم فوق عجزهم عاجزون هًلك قُردونهم وصارت بقاياهُم كالعُرجون القديم .. مًن مٍن أقزام الحريه له رأي على ( جيشٍ ) رًوىً حكايات الصمود وكتبها بمداد الدماء والأشلاء والتضحيات حتى إرتوت الأرض ومازالت تُروىً النصوص …

ماتفعله قحط ماهو إلا إستهبال سياسي وإرتزاق مفضوح ومشهدُ مُنافي لطبيعة مايجري ومايدور أمام العالم أجمع … بل هو قًرحُ لقزحية الحقيقه البائنه التي تقول بأن أقزام الحريه والتغير لن يستطيعوا تغير مجرى المياه ولن يستطيعوا أن يُمرروا أجنداتهم الخبيثه بل هُم أقزم مما يتصورون وأقلُ مما يظنون هُم الآن مُشردون فاقدون للمواطنه البسيطه عاجزون عن إقناع أهلهم وأسرهم القريبه فكيف لهم بأربعين مليون نسمه تحمل السلاح وهي مُبتسمه مُستبشره بأن النصر حليفُها وأن حلوف الدرهم قد خالف فطرة السودانوية الحميده .. الله الله على شعب نهض ،،،

عن أي إصلاح عسكري وأمني تتحدث أقزام الدراهم وجميعهم عاجزون عن دخول ديارهم التي غادروها خائفين هاربين … عليكم بإصلاح أحوالكم المعطوبه ثم حدثونا عن إصلاح الجيش !! ليعلم الكل بأن السودان سيمضي بشعبه وجيشه وحركاته وجنه ماعدا ( تقدم ) ستظل مصليه ( متقزمة ) مع فجر كل صباح جديد وسنظل نضحك كالعاده على الخيبات المتلاحقه لملاقيط الفنادق وبيادق المنظمات 😂

#الدعم_السريع_مليشيا_إرهابية

#قحت_جنجا

#معركة_النصر

#الجيش_السوداني

✍️ تبيان توفيق الماحي