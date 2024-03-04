تبيان توفيق: الضرب خارج التختة !!





القحاطه عاملين ورشه في يوغند بإسم الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الإنتقاليه … نفس الورشه دي اتعملت في السودان خمسين مره وإتعملت في زمن قحط كانت حاكمه ومستلمه السُلطه … التصرفات دي بتوريك إنو قحط ( داقه برة الصندوق ) وإنهم مرتبكيين وماعارفين يعملو شنو ؟ لأنوا كل الظروف الآن غير مناسبة لعمل الورشه دي

كيف حتعمل إصلاح أمني وعسكري في ظل الحرب الدائرة دي ؟ وكيف حتعمل إصلاح أمني وعسكري وإنت ماجزء من المؤسسه العسكريه؟ كيف حتقدر تفرض رأيك على المؤسسات دي وهي ماجزء من العملية دي ؟ على فكرة ورشة الإصلاح الأمني والعسكري كان ممكن تتنفذ في السابق من قبل الحرب لأنو الزمن داك الدعم السريع والجيش والحركات المسلحه كان عندها قابلية لقبول مخرجات الورش لأنها كانت جزء من العملية السياسية… الآن وضع الجيش مختلف ووضع الدعم السريع مختلف ووضع الحركات المسلحه مختلف كل واحد فيهم مشغول بالظروف الحولينوا ،،،

ورشتكم دي إلا تحللوا بيها أموال المنظمات وتمشو بيها حالكم وتبلو اوراقها وتشربو مويتها … !!

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد