اردول: اختطاف واقتياد النساء والمواطنين العزل هي جريمة ضد الإنسانية وغير مقبولة اطلاقاً

علمنا أن الـ (17) فتاة الذين تم اختطافهن بواسطة الدعم السريع من ولاية جنوب كردفان -منطقة هبيلا وقراها (التنقل والظلطاية والقردود والتيتل ) قد تم اقتيادهن ووصلن إلى منطقة الدبيبات حالياً.

إن اختطاف واقتياد النساء والمواطنين العزل هي جريمة ضد الإنسانية وغير مقبولة اطلاقاً، يجب إطلاق سراحهن فوراً وتمكينهن من العودة إلى منازلهن وأهلهن، مثل هذه القضايا لا تحقق نصر عسكري غير أنها تزيد من الاحتقان الاجتماعي وتعزز روح الانتقام ، لا يجب استعمال هذا السلاح الخطير.

مبارك أردول