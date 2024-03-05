بكري المدني: ماذا تنتظر المقاومة في الجزيرة؟!
*هناك مجموعة مقدرة من المستنفرين المجاهدين بالمناقل ومجموعات أكبر حول الجزيرة وتحديدا في سنار وفي القضارف _السؤال ماذا تنتظر المقاومة الشعبية في الجزيرة حتى تنطلق لمواجهة مرتزقة الدعم السريع والاشتباك معهم ومطاردتهم ؟!*
*المرتزقة يتحركون اليوم بإرتياح في عمق الجزيرة _ينهبون ويعذبون ويغتصبون ويقتلون الناس*
*صحيح هناك حديث طويل عن التسليح ولكن حتى لا يطول أكثر ونجد أنفسنا في دوامة الحديث ونترك الفعل على الأرض للمرتزقة يجب البداية بالموجود والإعداد بالاستطاعة*
*على الناجي عبدالله أن يتحرك وعلى المصباح البراء أن يتدخل وودالعمدة وهيثم الخلاء /لابد من دخول المقاومة الشعبية لعمق الجزيرة ومحاربة المرتزقة*
*في الجزيرة -هناك – ما هو أهم من دار حزب الأمة واستاد الهلال ومن مستشفى الدايات*!
*اذا أصرت المقاومة الشعبية الموجودة في المناقل البقاء في المدينة والدفاع عنها بدلا عن التقدم لتحرير الجزيرة فستجد نفسها محاصرة في المناقل ويكون كل إنجازها واعظمه عدم السقوط* !!
بقلم بكرى المدنى
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