بكري المدني: ماذا تنتظر المقاومة في الجزيرة؟!





*هناك مجموعة مقدرة من المستنفرين المجاهدين بالمناقل ومجموعات أكبر حول الجزيرة وتحديدا في سنار وفي القضارف _السؤال ماذا تنتظر المقاومة الشعبية في الجزيرة حتى تنطلق لمواجهة مرتزقة الدعم السريع والاشتباك معهم ومطاردتهم ؟!*

*المرتزقة يتحركون اليوم بإرتياح في عمق الجزيرة _ينهبون ويعذبون ويغتصبون ويقتلون الناس*

*صحيح هناك حديث طويل عن التسليح ولكن حتى لا يطول أكثر ونجد أنفسنا في دوامة الحديث ونترك الفعل على الأرض للمرتزقة يجب البداية بالموجود والإعداد بالاستطاعة*

*على الناجي عبدالله أن يتحرك وعلى المصباح البراء أن يتدخل وودالعمدة وهيثم الخلاء /لابد من دخول المقاومة الشعبية لعمق الجزيرة ومحاربة المرتزقة*

*في الجزيرة -هناك – ما هو أهم من دار حزب الأمة واستاد الهلال ومن مستشفى الدايات*!

*اذا أصرت المقاومة الشعبية الموجودة في المناقل البقاء في المدينة والدفاع عنها بدلا عن التقدم لتحرير الجزيرة فستجد نفسها محاصرة في المناقل ويكون كل إنجازها واعظمه عدم السقوط* !!

بقلم بكرى المدنى