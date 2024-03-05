البرهان والراسطات





*انزعج البعض بل كثر انزعجوا من لقاء البرهان بمجموعة تسمت ب (إعلان مباديء ثورة ديسمبر )/لا أرى داعي للإنزعاج فالبرهان رئيس البلد ومن واجبه أن يجلس مع الجميع ومن حق الجميع لقائه*

*عادي جدا أن يستقبل البرهان مجموعة اعلان مبادئ ثورة ديسمبر وان لم تأتي إليه يمكنه البحث عنها وعن كل الراسطات والواقفين قنا وان لم يوجدوا اوجدهم!*

*البرهان يلعب بلوتيكا مع الجميع وبالجميع ولا زالت المباراة في بدايتها والشوط طويل !*

*أيضا من حق أي مجموعة كانت (مشنكبة)أو (مجنكبة) أن تجتمع في أي مكان في الدنيا وتنادي بإصلاح القوات المسلحة فالأخيرة فصيل من الشعب السوداني ومن حق كل من ينتمي للشعب أن يقول رأيه في فصيله*!

*شيء واحد وواضح يجب أن يعلمه الجميع أعلاه وهو أن المقاومة الشعبية اليوم هي الشعب الذي أصبح كله جيش*

*المسألة لم تعد إذا جيش واحد -شعب واحد وانما باتت جيش وشعب واحد*!

*جربوا كنتقدروا*!

*بقلم بكرى المدنى*