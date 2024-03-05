نزار العقيلي: (كجاب وبقال .. سكة واحدة ونهايات مختلفة)





كتبت الاستاذة أم وضاح دفاعا” عن العميد طبيب طارق كجاب و قالت مافي زول يزايد على طارق و انو التاريخ سيسطر ليهو مواقفه مع الجيش العددتها في سطرين ..و العجيب في الموضوع إنو مافي صحفي او ناشط زايد على كجاب او قلل من دوره و مواقفه في معركة الكرامة .. كل الحصل إنو طارق كجاب طلع في خطبة الجمعة انتقد القيادة العسكرية في تاخر عملياتها بالجزيرة .. بعض الصحفيين انتقدوا طارق في خطبته و ذكره لمواضيع غير حقيقية و البعض الآخر شافو إنو طارق ما إستخار في خطبته دي و إنو الموضوع ده ما مفروض يتناوله طارق لانه ضابط جيش .

و في الحقيقة كل الإنتقدوا طارق كانوا موفقين في النقاط الاعترضوا عليها .. لو كل ضابط فني سواء كان ضابط طبيب او ضابط حاسوب طلع لايف و انتقد الجيش معناها واطاتنا اصبحت .. من بداية المعركة و ظهور لايفات طارق كجاب كتبنا و قلنا يا جيش اضبط ضباطك الفنيين ديل .. العميد طارق كجاب اذا عايز ينظر و ينتقد قيادات القوات المسلحة ما عليهو إلا إنو يقلع الكاكي و يتفرغ للعمل الإعلامي او للعمل الطبي .. في كل العالم اذا طلع مواطن انتقد الجيش اثناء الحرب بيعتبروه خائن و اذا طلع عسكري شكك في القيادة و الجيش اثناء الحرب بيودوه الدروه طوالي .. دي حاجات ما فيها لعب إطلاقا” .

في ناس قالت إنو اهل طارق الموجودين في الجزيرة اثروا عليهو و ساقتو العاطفة و ناس قالوا إنو طارق نصح القيادة كتير و القيادة اتجاهلتوا و في رأي الشخصي دي كلها تبريرات للجريمة الارتكبها العميد طارق كجاب .. اذا كل ضابط جيش بيتأثر بآراء و إنتقادات اهله او قبيلته يبقى ما ضابط جيش .. الا يكون ضابط إيقاع .. و اذا قلنا إنو طارق نصح القيادة في الخاص و القيادة فعلا اتجاهلتو فمن حق القيادة تتجاهلوا لانو طارق ما ضابط عمليات و لا قاعد في قيادة التحكم و السيطرة و لا عندو خبرة قتالية تأهلو إنو ينصح القيادة .

انا عارف إنو البوست ده ح يفتح الباب للبعامين و الهوام و الذباب و ح يردموني لكن لازم نقول راينا بكل وضوح .. انا ما شايف في فرق كبير بين طارق كجاب و ابراهيم بقال .. بقال من بداية الثورة كان بطل قومي في نظر الكيزان و عمل الكتير عشان يظهر ولائه لقيادة الحركة الإسلامية فقدم نفسه ناطق رسمي باسم الحركة الإسلامية و سيفها المسلول و الراكز الأول فيها و ده نفس الطريق السلكو حاليا العميد طارق كجاب فبعد ما قدم نفسه ناطق رسمي باسم القوات المسلحة و اتجاهلتو القيادة اختار سكة بقال و حاليا هو في المرحلة ( البقالية ) الأولى و ماشي على المرحلة التانية و هي مرحلة الإنحياز للقبيلة و المناطقية .

الغريبة إنو العميد طارق كجاب عارف تماما” إنو حجم الطابور الخامس عند اهله في الجزيرة يساوي تلاته اضعاف حجم الطابور في كل المدن و القرى السودانية .. اهلو في الجزيرة استقبلوا المليشيا بالذبائح و الطبول و كان المليشيا كانت جاية من معركة تحرير الأقصى ما من الخرطوم الحرقوها و قتلوا شبابها و اغتصبوا حرائرها و سرقوا اموالها .. و الكلام ده ما تعميم لكل اهل الجزيرة .. القرى و المناطق العملت كده معرووووفة و فيديوهاتهم منتشرة في الميديا .

العميد طارق كجاب ممكن نقول إنو ماشي يتحول لبقال آخر و ممكن يكون مسكتو الغيرة من تكريم الإنصرافي و شاف انو الإنصرافي البينتقد الجيش بقوة كرموهو و انو هو الكان بيبرر للجيش و يدافع عنه مافي زول اشتغل بيهو من القيادة .. حاليا في ناس بتطالب الجيش إنو يحاسب طارق كجاب على كلامه في خطبته الأخيرة و ديل ما عارفين إنو شغل الإبرة بتاع الجيش ده شامل كل شئ .. عمليات .. محاسبات .. اي حاجة بي وقتها .. اسواء عقاب لأمثال كجاب هو إنو القيادة تتجاهلهم حاليا” .

اذا كان طارق كجاب مهموم بمشكلة اهله في الجزيرة مفروض ينصح اهلو إنو يمشوا قبر جده و يطلبوا المساعدة .. مش قبر جده كان بيسمعو صوت القرأن طالع منو بالليل ؟؟

يا جماعة ياااخ ربنا سبحانه و تعالى الخلق الكون كلو و خلق الصالحين و الاشرار ممكن ما يستجيب لدعواتك مباشرة و ياخرها .. ربنا الشايف و عارف كل صغيرة و كبيرة و القادر إنو في لمح البصر يمسح كل خائن و حرامي و ظالم من على وجه الأرض .. فما بالكم بي رب البيت و قائد الجيش .. ربنا سبحانه و تعالى بيقول في سورة النحل الاية ٦١ (و لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة و لكن يؤخرهم إلى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) صدق الله العظيم .. كلام ما عايز شرح و تفسير .. ربنا لو عايز ينتهي من الظالمين بينتهي منهم في لمح البصر لكن لحكمة ربانية بيأخرهم لزمن معلوم و معروف و اذا جاء الزمن ده مااافي اي طريقة لتاخير او استعجال .. يااااخ رب الأسرة الشاطر ما بيعاقب عياله مباشرة بعد ما يغلطوا .. بيحدد الوقت المناسب للعقوبة .. الجيوش ما ذي الشرطة بتجري لطالب النجدة .. البرهان ده ما سايق دورية بوليس عشان نقعد نقول ليهو تعال هنا و خش لي ديل اقبضهم .. ده جيش يا طير .. ده أمن يا جن .. بيعرفوا متين يبقوا المطر و متين يبقوا الحريق .

والله الجزيرة حارقانا و واجعانا و انا شخصيا حاولت ادخلها و جربت اتجاهين عشان ادخلها بالرغم من انو حذروني و نصحوني .. الجزيرة عزيزة و غالية علينا لكن ما اغلى من بحري و ام درمان و دارفور و الجنينة .. كلها بلدنا و كلهم اهلنا و الوجع واااحد .

اذا في رسالة ممكن ارسلها لقيادة الجيش في موضوع كجاب ده بقول ليهم أمشوا للزول ده في السلاح الطبي لانو محتاج لزول يعبرو ياااخ او ريحوهو و ريحونا من قصصه دي .. ما تخلوا بقية الضباط يحذو حذوه و يطلعوا لينا كلهم لايفاتية .. بعيدا عن اي كلام قالوا طارق كجاب ياااخ قوانين الجيش و لوائحه بتمنع شغله الإعلامي العشوائي ده .

بالجنبة كده عايز اشيد بنقطة إستخبارات معهد ضباط الصف بمنطقة جبيت العسكرية .

نزار العقيلي