الحسابات الوهمية ونشر الشائعات!





من بين أبرز أسباب تزايد الشائعات، والتي كثيرا ما حذرت من خطورتها القيادة السياسية، عدم الحسم في اتخاذ إجراءات رادعة ضد مروجيها.

إن الهدف من نشر الأخبار المغلوطة والمضللة توجيه الرأي العام نحو اتجاه معين، لتنفيذ مخططه عبر نشر أخبار يعلم أنها كاذبة.

والحديث عن الشائعات يجرنا إلى الحسابات الوهمية، والحكومة ممثلة ب‍وزارة الداخلية ووزارة الإعلام معنية بمواجهة هذا النوع من الحسابات التي تهدد كيان المجتمع.

وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف مؤخرا أن هذا الملف سيحظى بما يستحق من اهتمام لخطورته الشديدة، وستبذل الوزارة قصارى جهدها للسيطرة على مروجي الشائعات ومن يقفون وراء الحسابات الوهمية في الداخل والخارج وفقا للقانون.

كما أن الغالبية العظمى من أبناء هذا الوطن تؤيد ما ذكره الشيخ فهد اليوسف من أن «الإشاعات يقف وراءها ضعاف نفوس يريدون خلق فتنة في الكويت ويتوجب ملاحقتهم لوقف هذا العبث».

سبق وأن أشرت إلى أن الشائعات والأخبار الملفقة تشكل خطرا كبيرا يهدد استقرار الدولة وأمن أجهزتها، وتخلق حالة من البلبلة في المجتمع.ونؤكد أن التوجه نحو مواجهة هذه الظاهرة من قبل وزارة الداخلية بحزم يجب أن يقابل بدور يلعبه المواطن عبر التريث في تداول أي معلومات، والثقة بأجهزة الدولة التي تحرص أشد الحرص على إخطار المواطن بكل ما يدور من منطلق الشفافية، كما يجب على مؤسسات الدولة كافة التصدي للشائعة وكشف زيفها، ومصارحة الرأي العام بالحقائق وهذا ما بدأنا نلمسه.

والمنابر الدينية ووسائل الإعلام أيضا مطالبة هي الأخرى بالتذكير بما حث عليه ديننا الحنيف بشأن الشائعات، والتذكير بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) (الحجرات: 6).

وفي هذه الآية المباركة وصف الله تعالى مروجي الشائعات بالفاسقين، وحث الناس على التثبت والتبين قبل قبول الخبر الكاذب، وكذلك بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت».

حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.

آخر الكلام: ظاهرة بيع الفوط والشراشف ولعب الأطفال عند الإشارات الضوئية إلى جانب كونها غير حضارية، فإنها تشكل خطورة على قائدي المركبات وعلى البائعين من الصبية والوافدين. وملاحقة وزارة الداخلية هذا النوع من التسول بحملات قامت بها الإدارة العامة لمباحث الإقامة أمر جيد للغاية، ويجب المضي بملاحقة وضبط هذه الشريحة، كما يجب معاقبة أولياء أمور الأطفال الذين يعرضون فلذات أكبادهم لمخاطر الدهس، وكذلك إلحاق الضرر بقائدي المركبات والذين قد يجدون أنفسهم متورطين في قـــضايا دهس لا ذنب لهم بها.

فريق. م طارق حمادة – الأنباء الكويتية

