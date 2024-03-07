إنه الزعيم وكفى





ما يحققه كبير آسيا من إنجازات وانتصارات وصلت لتحطيم كل الأرقام القياسية على مستوى العالم سواء في عدد مرات الفوز المتتالي أو التسجيل والحفاظ على الشباك نظيفة وغير ذلك من أرقام ستكون عصية لسنوات طويلة على أي فريق، هذا كله لم يأت من فراغ أو بضربة حظ بل نتاج عمل جبار وكتيبة مخلصة تعمل ليلا ونهارا هي إدارة الزعيم بقيادة فهد بن نافل، إلى جانب بقية الجنود في كتيبة الزعيم بداية بفهد المفرج إلى الجهاز الفني بقيادة الداهية جيسوس، وصولا للعمالقة الكبار “قائمة الموج الأزرق”، التي تغرق أعتى الفرق في أمواجها، ومن خلفهم جمهورهم المرعب القوة الزرقاء والوقود الحي الذي يمثل دور المنقذ في أصعب الأوقات، فشكرا من القلب للزعيم ورجاله المخلصين على ما يقدمونه.

واستمرارا مع الزعيم وما حققه في بطولة الدوري بفارق نقاط 9 عن أقرب المنافسين، يجب العلم أن المشوار لم ينته بعد، والجولات المقبلة هي الحصاد للجهود المبذولة منذ بداية الموسم، وهو ما يتطلب مواصلة العمل بكل ثقة وحذر، والضرب بقوة في مواجهة كل الفرق سواء من فرق المقدمة أو التي تنافس على الهبوط، وعلى مستوى دوري أبطال آسيا، فلا خلاف ولا شك أن الزعيم قادر على المضي قدما لحصد اللقب القاري حتى لو واجه صعوبات، ولما لا وهو كبير آسيا المتوج دائماً ووصيف مونديال أندية العالم.

دروس الزعيم بالمجان

رغم أن بادرة إدارة الزعيم بالسماح للبرازيلي نيمار بتلقي العلاج في بلاده تبدو عادية، إلا أن هذا التصرف السهل من إدارة النادي لفت انتباهي بشدة مقارنة بما تقوم به بقية الأندية في العالم أجمع، فمثلا ليفربول أصر بصورة كبيرة على تواجد المصري محمد صلاح في النادي من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا بساحل العاج، وهو ما سبب للاعب أزمة كبيرة مع جماهير الفراعنة وربما مع الكثير من الرياضيين الذين انتقدوا مغادرة اللاعب لمعسكر الفريق في وقتها، الخلاصة أن الزعيم يعطي الدروس وبالمجان سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

عنوان الرياضة الكويتية

ما يقدمه نادي الكويت سواء في مشاركاته الخارجية أو الداخلية بات عنوانا مشرفا للرياضة الكويتية بشكل عام، فالأمس خاض الأبيض نهائي بطولة الأندية الخليجية لكرة اليد في الدوحة، وقبل أيام حقق فوزاً مستحقا على العربي في الدوري الممتاز لكرة القدم واستعاد الصدارة التي فقدها لجولة واحدة، ومن قبلها فاز على كاظمة وحصد لقب السوبر، أضف إلى ذلك الانتصارات المتتالية في كل الألعاب، وهو ما يكشف عن عمل جبار، يقف خلفه رجال أحبوا هذا النادي بقيادة خالد علي الغانم.

استديو الرياضة.. مميز

حجز برنامج الاستديو الرياضي على إذاعة الكويت مكانا مميزا لدى المستمعين في الكويت والسعودية، نظرا لطرحه الراقي والمحايد للمباريات والأخبار الحصرية للدورين الكويتي والسعودي، فشكرا لجميع طاقم العمل.

أحمد الشمري – صحيفة الرياض

