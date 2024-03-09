رأي ومقالات
علي أهل ولاية النيل الأبيض أن يستشعروا الخطر ويرتبوا صفوف وجحافل المقاومة الشعبية
مليشيا التمرد تنهب عدداً من القري شمال ولاية النيل الأبيض ..
• عصابات التمرد تهدد وتسرق المواطنين بقري الجمالاب والشبونات ..
• التمرد السريع يرتكب جرائم قتل ويعتقل عدداً من المواطنين بقرية كمبو محمد ..
• عصابات التمرد تنهب أموال تحت تهديد السلاح من مجموعة نسوة كن في طريقهن من منطقة ودشلعي لشراء مستلزمات رمضان من السوق الكبير بمدينة الدويم ..
• علي أهل ولاية النيل الأبيض أن يستشعروا الخطر ويرتبوا صفوف وجحافل المقاومة الشعبية ..
• المتآمرون مع مليشيا التمرد سلموها مفاتيح القطينة .. وفتحوا لها الطريق حتي محطة البترول في منطقة ود شلعي ..
• حتي لايطرق التمرد أبواب مدينة الدويم .. علي أهل النيل الأبيض تحسس حرابهم وأن يجهزوا ألف رصاصة للخونة قبل الأعداء ..
عبدالماجد عبدالحميد
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