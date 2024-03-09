علي أهل ولاية النيل الأبيض أن يستشعروا الخطر ويرتبوا صفوف وجحافل المقاومة الشعبية ..

مليشيا التمرد تنهب عدداً من القري شمال ولاية النيل الأبيض ..

• عصابات التمرد تهدد وتسرق المواطنين بقري الجمالاب والشبونات ..

• التمرد السريع يرتكب جرائم قتل ويعتقل عدداً من المواطنين بقرية كمبو محمد ..

• عصابات التمرد تنهب أموال تحت تهديد السلاح من مجموعة نسوة كن في طريقهن من منطقة ودشلعي لشراء مستلزمات رمضان من السوق الكبير بمدينة الدويم ..