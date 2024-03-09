من يقومون بإرشاد عصابات المليشيا لمنازل المواطنين هم عملاء من أبناء تلك القري من شاكلة الذين سلّموا القطينة!

مرة أخري .. وأخري .. وأخري .. علي مواطني ولاية النيل الأبيض أخذ كامل الحيطة والحذر .. والعاقل من اتعظ ويتعظ بما جري ويجري في قري ولاية الجزيرة ..

• مليشيا التمرد دنّست منذ يوم أمس قرية العلقة 15كيلو متر من قرية ودنمر غرب مدينة الدويم ..

• ومنذ الأمس ظلّت مليشيا التمرد تنهب وتسرق وتقتل في قري الجمالاب .. الشبونات .. نعيمة .. كمبو محمد وقرية ودنورالدائم ..

• داخل هذه القري تمّ اعتقال مواطنين وتدمير منازلهم بحجة أنهم من فلول النظام السابق !!

• ومن يقومون بإرشاد عصابات المليشيا لمنازل المواطنين هم عملاء من أبناء تلك القري من شاكلة الذين سلّموا القطينة للخوارج تسليم مفتاح ..

• مرة أخري .. فليسرج أهل بحر أبيض خيول المواجهة وفي كنانتهم وخزنة رشاشهم ألف سهم وألف رصاصة للخونة وكلاب صيد التمرد السريع ..

عبدالماجد عبدالحميد