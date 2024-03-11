الاستثمار في كوب القهوة





يشتكِي الكثيرُ من النَّاسِ ضعفَ قُدرتِهِم على تسييرِ ميزانيَّتِهم لآخرِ الشهرِ..

ولكنْ عندمَا ترَى هذَا الكمَّ من الـ»سولد آوت» لعطورٍ مُستنسخةٍ ومُكرَّرةٍ، تعرفُ جيِّدًا كيفَ يتعاملُ النَّاسُ مع رواتبِهِم..

عندمَا ترَى الطوابيرَ في الكافيهاتِ وبشكلٍ يوميٍّ ومُتكرِّرٍ، بكُلِّ تأكيدٍ ستترسَّخُ في ذهنِكَ صورةٌ واضحةٌ عن المشهدِ..

عندمَا لا يُدركُ الشخصُ أنَّ ما بينَ يديهِ هو مُرتَّبٌ شهريٌّ، وليس تجارةً واستثماراتٍ ضخمةً، وتجدهُ يشترِي من الكماليَّاتِ، ويرتادُ أماكنَ مُكلِّفةً ماديًّا، فإنَّ الأمرَ بحاجةٍ لإعادةِ ترتيبِ أوراقٍ وتنظيمٍ؛ لتستقرَ ميزانيَّةُ هذا الشَّخصِ..

نعمْ، جمعُ قيمةِ كوبِ القهوةِ لنْ يشتريَ لكَ منزلًا، لكنَّه سيكفيكَ «بنزينَ» المواصلاتِ اليوميَّةِ في سيارتِكَ..

قيمةُ العطورِ لنْ تجعلَ منكَ مليونيرًا، ولكنَّها ستكفيكَ لسدِّ فاتورةِ كهرباءِ موسمِ الشِّتاءِ بأكملِهِ..تجميعُ العطورِ مع كُلِّ هبَّةِ إعلانٍ لمؤثِّري سناب شات؛ فيها غرقٌ في أشياءَ لستَ بحاجةٍ لها، حياتكَ تستحقُّ أنْ تهتمَّ بتفاصيلِهَا بعيدًا عن محاولةِ اكتسابِ استحقاقٍ ماديٍّ لا تستطيعُ الوصولَ له بشكلٍ طبيعيٍّ، في ظلِّ محدوديَّةِ إمكاناتِكَ الماديَّةِ..

استثمرْ في المعرفةِ؛ واكتسابِ الموهبةِ والمهاراتِ من خلالِ دوراتٍ مدفوعةِ الثَّمنِ، لتزيدَ من دخلِكَ، بدلًا من مُجاراةِ مَن لا تستطيعُ مُجاراتِهم في وضعكَ الحاليِّ.

أحمد الظفيري – صحيفة المدينة

