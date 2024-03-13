مادة كيميائية من السكر بدلاً من النفط





تجرب مجموعة مؤسسة كوفيسترو الألمانية بالتعاون مع جامعة “آخن” في أحد أكبر المجمعات الكيميائية في أوروبا عملية تصنيع مادة “الأنيلين” باستخدام السكر بدلاً من النفط كمادة أساسية، بهدف تقليل البصمة الكربونية للصناعة.

يشمل المشروع التجريبي إنتاج “الأنيلين”، وهي مادة كيميائية تُستخدم في صناعة الرغوة التي تجدها في المراتب والكراسي وفي عزل المباني.

بدأت شركة تصنيع البلاستيك كوفيسترو في مجمعها بمدينة ليفركوزن الغربية نهاية عام 2023 بعد إجراء الاختبارات المعملية واستخراج الأنيلين، وهو سائل شفاف.

باستخدام عملية تم تطويرها من قبل الباحثين في جامعة شتوتغارت، يتم معالجة السكر المخمر بمواد كيميائية لتصنيع المنتج.

“الأنيلين” يُستخدم كمكون أساسي في أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة الكيميائية، كما أنه مادة أساسية في صناعة الرغاوي.

المواد الخام التي تعتمد على السكر قابلة للتحلل الحيوي، مما يعني أنها يمكن أن تتحلل بسهولة في البيئة دون أن تتسبب في أي ضرر، وهو ما يتماشى مع التزام الشركة بتقليل النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري.

صحيفة الخليج