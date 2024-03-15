



تنويه مهم.. مقسم المهدية امدرمان دخل الخدمة..

المقسم يغطي مناطق واسعة من الثورات انترنت واتصال.. بقية مناطق امدرمان في حال الاتصال وعدم وجود جرس لا داعي للقلق ستدخل بقية المواقع تباعا خلال ساعات اليوم.

بقية مدن الخرطوم لا جديد بشانها.

المناقل وبنسبة توقع هندسي كبير ستكون غدا باذن الله داخل شبكة سوداني.

عودة سوداني للدويم ادخلت معها مناطق كثيرة مثل “ودالزاكي” وشمال منطقة الاعوج.

نتابع التحديثات.

الاخوة المغتربين.. عارفين انكم اتحملتو كتير وحابين تطمئنوا على الاهل.. لا تطمئنوا على الاهل بامدرمان صوتا فقط.. اسعدوهم بالإشعار الاخضر لانهم احوج ما يكونو للدعم والمساندة

طلال مدثر

