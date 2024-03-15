الهندي: القحاحيت متوسطي المعرفة بالتاريخ





القحاحيت متوسطي المعرفة بالتاريخ ديل ماعندهم معلومة عن عنف الدولة الحديثة اصلا وانها عشان تتشكل في صورتها النهائية بحصل شنو ، عنف يخليك تشوف الزوبعة اللي عاملنها حول الاسلاميين دي مجرد طفل يلعب بي يد بلايستيشن اذا اعتبرنا الدولة هي البلايستيشن واللي بخوفونا منو دا طفل اسمو الاسلاميين .

تخيل متوسط موهبة داير يوري العالم الحديث الذي اصل للدولة المحتكرة للعنف الشرعي وعندو تاريخ من الدم في قيامها على العنف انو في ناس عنيفين بنخوفكم بيهم، لو ان الدولة كانت بالعنف المطلوب الذي يمنع تعدد مؤسساتها وتفككها ما كان حميدتي بحلم يخلق الفوضى دي كلها

عنف الدولة الحديثة بيبدأ من عدم قدرة شخص أو مجموعة على امتلاك عنف مضاد لها اصلا

من الحاجات المهمة التي حدثت بي سبب معركتنا كسودانيين مع مليشيات حميدتي هي استعادة التعامل مع المؤسسات التي يتم دوما تجاوزها لصالح الأفراد، الشعب بدا يعرف يعني شنو لازم يكون في مؤسسة كهربا واتصالات ومالية وميناء وتلفزيون والجيش نفسو ، اخبار المؤسسات بقت عندو مهمة وعملها مهم وحجبها خطأ وتسيسها خطيئة ، نريد بعد الحرب المزيد من الاستقلالية لعمل المؤسسات التي تمثل العمود الفقري للدولة ، ما دايرين بلد تتحرك برموز وشلليات ، تمثل الفرد المؤسسة ومجتمعه المدني

جهاد الهندي