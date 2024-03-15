وزارة المالية تحولت إلى ضيعة خاصة لمنسوبي حركة العدل والمساواة





تحولت وزارة المالية إلى ضيعة خاصة لمنسوبي حركة العدل والمساواة ؛ بجانب جميع المرافق التابعة للوزارة تتحكم بها الحركة بالكامل ؛ يسعى اليوم الدكتور جبريل وحاشيته للسيطرة على هيئة الموانئ البحرية ؛ المؤسسة الإيرادية المهمة.

حيث أصدر قرار بتبعية إدارتي المالية والمراجعة بهيئة الموانئ لوزارة المالية؛ حتى يتمكن من فرض سيطرته على ايرادات الموانئ مباشرة ؛ ومن ثم تنتقل الى المؤسسة المهمة الأمراض التي استفحلت داخل وزارة المالية ؛ ولكن قراره وجه بمعارضة شرسة من منسوبي هيئة الموانئ؛ وصل الأمر إلى حد الاحتجاج المعلن ؛ مما دفع بمدير الهيئة لرفض القرار .

قرار كابتن مختار مدير هيئة الموانئ البحرية شجاع ووطني ؛ ويجب أن يحظى بمساندة من الدولة ؛ التي تغض الطرف عن كل التجاوزات البائنة والمثبتة بالمستندات وشهادات الشهود داخل وزارة المالية ومرافقها .

هيئة الموانئ البحرية لن تتحول إلى ضيعة لحركة العدل والمساواة ؛ ولن يقبل أهل المنطقة بذلك ، وبالتالي لا أعتقد أن تقف الدولة موقف المتفرج أمام هذا العبث .

رشان اوشي