المحاكمات في السودان بعد الحرب
*سواء انتهت هذه الحرب بالحسم العسكري أو التفاوض السياسي يجب ألا ينجو أحد بفعلته*
*الوقت اليوم للدفاع عن الوجود وعن الحقوق والمحاسبة والعدالة غدا*
*محاسبة تبدأ بمن قصر وتنتهي بمن قتل*
*محاسبة تشمل من تخاذل ومن وشى ومن أرشد ومن حرض ومن شارك بأي درجة من الدرجات*
*إن ما جرى ويجري حتى الآن لا يترك مساحة للتجاوز أو التلاعب بالمواقف*
*رجال قتلوا بلا ذنب ونساء اغتصبت وعذبت وأطفال تم ترويعهم وممتلكات نهبت واهلكت وكل ذلك -لماذا ؟! لا احد يدري!!*
*اتحدث عن الضحايا من الأفراد والمجتمعات والتى ليست هي طرف في الصراع*
*لن تكون هناك بداية جديدة وصحيحة مالم تتم المحاسبة وتقام العدالة*
*اقول ذلك وقد بدأت علامات النهايات وحتى لا يأخذ الناس أحد غدا بمسميات العدالة الانتقالية والمصالحة فهذه في الحقوق العامة اما الحق الخاص فهو للمجني عليه فقط*
*بقلم بكرى المدنى*
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