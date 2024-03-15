رأي ومقالات

المحاكمات في السودان بعد الحرب

2024/03/15

*سواء انتهت هذه الحرب بالحسم العسكري أو التفاوض السياسي يجب ألا ينجو أحد بفعلته*
*الوقت اليوم للدفاع عن الوجود وعن الحقوق والمحاسبة والعدالة غدا*
*محاسبة تبدأ بمن قصر وتنتهي بمن قتل*

*محاسبة تشمل من تخاذل ومن وشى ومن أرشد ومن حرض ومن شارك بأي درجة من الدرجات*
*إن ما جرى ويجري حتى الآن لا يترك مساحة للتجاوز أو التلاعب بالمواقف*
*رجال قتلوا بلا ذنب ونساء اغتصبت وعذبت وأطفال تم ترويعهم وممتلكات نهبت واهلكت وكل ذلك -لماذا ؟! لا احد يدري!!*

*اتحدث عن الضحايا من الأفراد والمجتمعات والتى ليست هي طرف في الصراع*
*لن تكون هناك بداية جديدة وصحيحة مالم تتم المحاسبة وتقام العدالة*

*اقول ذلك وقد بدأت علامات النهايات وحتى لا يأخذ الناس أحد غدا بمسميات العدالة الانتقالية والمصالحة فهذه في الحقوق العامة اما الحق الخاص فهو للمجني عليه فقط*

*بقلم بكرى المدنى*

مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/03/15