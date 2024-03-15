المحاكمات في السودان بعد الحرب





*سواء انتهت هذه الحرب بالحسم العسكري أو التفاوض السياسي يجب ألا ينجو أحد بفعلته*

*الوقت اليوم للدفاع عن الوجود وعن الحقوق والمحاسبة والعدالة غدا*

*محاسبة تبدأ بمن قصر وتنتهي بمن قتل*

*محاسبة تشمل من تخاذل ومن وشى ومن أرشد ومن حرض ومن شارك بأي درجة من الدرجات*

*إن ما جرى ويجري حتى الآن لا يترك مساحة للتجاوز أو التلاعب بالمواقف*

*رجال قتلوا بلا ذنب ونساء اغتصبت وعذبت وأطفال تم ترويعهم وممتلكات نهبت واهلكت وكل ذلك -لماذا ؟! لا احد يدري!!*

*اتحدث عن الضحايا من الأفراد والمجتمعات والتى ليست هي طرف في الصراع*

*لن تكون هناك بداية جديدة وصحيحة مالم تتم المحاسبة وتقام العدالة*

*اقول ذلك وقد بدأت علامات النهايات وحتى لا يأخذ الناس أحد غدا بمسميات العدالة الانتقالية والمصالحة فهذه في الحقوق العامة اما الحق الخاص فهو للمجني عليه فقط*

*بقلم بكرى المدنى*

