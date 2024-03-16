



الخلاصة .. كان لا بد للسودانيين أن يجربوا حكم اليسار والعلمانيين وبعض السكارى والحياري والمخادعين، إلى أين يقود السودان، وأن يختبروا حقيقة دعم المجتمع الدولي لهم، ولا بد أن يعرفوا من هم أصدقاء السودان حقا من بين جيرانهم ومن أشقائهم؟!

وقد تم الأمر .. وسيعتمد السودانيون على أنفسهم وعلى الأخيار منهم في إعادة تأسيس الدولة.

وسوف تصفو الليالي بعد كدرتها .. وكل دور إذا ما تم ينقلب.

أبيت في غربة لا النفـس راضية بها … و لا الملتقى من شيعتي كثب

مكي المغربي

