بالفيديو.. شاهد دموع السودانيون في الشارع بعد تحرير الجيش للإذاعة وعدد من أحياء بأم درمان وجندي بالجيش يعانق سيدة ويبكي معها بعد أن علم بالصدفة أن إبنتها استشهدت خلال الحرب





خرج مواطنون سودانيون في الشارع العام بمدينة أم درمان بالعاصمة الخرطوم لاستقبال جنود القوات المسلحة بعد تحريرهم لمباني الإذاعة والتلفزيون وعدد من الأحياء بالمدينة العريقة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خرج السودانيون رجال ونساء لتحية جنود القوات المسلحة في الشارع العام.

وأظهر مقطع متداول أحد جنود الجيش يعانق إحدى السيدات ويبكي معها بحرقة بعد أن علم بالصدفة أن إبنتها استشهدت خلال الحرب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين