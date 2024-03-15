عاجل وخطير جداً .. إلي جهاز المخابرات وإعلام مجلس السيادة السوداني





• *أحدث ظهور قناة تلفزيونية تتبع لإسرائيل وبثها لتقرير صحفي من مدينة بورتسودان لصالح قناة124 الإسرائيلية ، أحدث هذا الظهور والبث المفاجئ ردود فعل غاضبة داخل الأوساط السياسية والإعلامية بالسودان* .. *ومنذ لحظة بث التقرير وحتي اللحظة تم تصويب سهام النقد والإستهجان صوب الصحفية نبأ محي الدين الفاتح ابنة الشاعر السوداني المتميز الأستاذ محي الدين الفاتح .. ونبأ صحفية متميزة وعملت في أكثر من قناة وأثبتت تفوقاً مهنياً لا ينقص منه كبوتها في الظهور من شاشة قناة يهودية وهو خطأ ستكون له آثار كارثية علي مستقبلها المهني داخل السودان إن لم تتدارك وتدرك خطورة الخطوة التي أقدمت عليها اليوم* ..

• *ومع هذا فإن الأجهزة المعنية وخاصة في جهاز المخابرات السوداني وإعلام مجلس السيادة وإدارة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام السودانية ، هذه الجهات مجتمعة عليها ملاحقة ومساءلة الشخص الذي قام ويقوم منذ فترة بإنتاج مواد إعلامية وتقارير إخبارية وسياسية عن المشهد السياسي في السودان لصالح الإعلام الصهيوني .. وهذا الشخص نفسه هو صاحب الشركة التي أنتجت التقرير الإخباري الذي نقلته الصحفية نبأ للقناة الإسرائيلية من بورتسودان حيث تم بث الرسالة من داخل مكتب الصحفي المذكور وكاميرته الخاصة* ..

• *والصحفي المذكور يعمل منذ فترة لصالح الكيان الصهيوني .. وهو علي صلة بكل ( قروبات) الإعلام الرسمي السوداني في مجلس السيادة ، جهاز المخابرات ، الشرطة السودانية ، القوات المسلحة* ..

• *والصحفي المذكور فلسطيني الجنسية من مدينة غزة !! .. ويحمل جواز سفر سوداني* .. *ومتزوج سابقاً من صحفية سودانية* !!

• *والصحفي المذكور يظهر كمراسل من الخرطوم لقناة تتبع لدولة عظمي* !!

• *علي أجهزة الأمن والإستخبارات في السودان مساءلة رأس الحية والتحقيق معه بأعجل ماتيسر* ..

• *سنعود لمتابعة هذا الحدث الكارثي في المشهد الإعلامي السوداني* ..

عبد الماجد عبد الحميد